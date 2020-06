A Locus é listada como vendedora representante no Guia de Mercado para Rotas e Programação de Veículos da Gartner

- A empresa foi reconhecida como vendedora representante no relatório de 2020

WILMINGTON, Delaware, 30 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Locus, uma empresa global de negócios entre empresas (B2B) de software como um serviço (SaaS) que automatiza decisões humanas em cadeia de suprimentos, anunciou hoje que foi identificada como vendedora representante no relatório 'Guia de Mercado para Rotas e Programação de Veículos (Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling)' da Gartner1. A Gartner é uma empresa líder de pesquisa e consultoria.

O relatório fornece uma visão geral do mercado de Rotas e Programação de Veículos e relaciona os vendedores. "As aplicações de rotas e programação de veículos (VRS - vehicle routing and scheduling) estão evoluindo para soluções nas quais o algoritmo de roteamento está quase se tornando um recurso secundário. Existe um foco aumentado em novas tecnologias, tais como aprendizado de máquina (AM) e inteligência artificial (IA) e em funções tais como cumprimento da entrega final e experiência do cliente", diz o relatório.

A plataforma Locus usa aprendizado de máquina profundo e algoritmos próprios para oferecer soluções inteligentes de logística como otimização de rota, rastreamento em tempo real, insights e analítica, otimização de ritmo, gestão eficiente de armazém, alocação e utilização de veículo. A Locus também ajuda as empresas a otimizar toda rede de cadeia de suprimentos com sua oferta de consultoria estratégica.

O Locus atualmente trabalha com importantes clientes no Sudeste da Ásia, América do Norte, Europa e Índia. A empresa possui escritórios nos Estados Unidos, Índia, Indonésia e Vietnã. A alta gerência da empresa inclui executivos da Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google e BlueDart (uma empresa da DHL), e cientistas de dados com PhD da Universidade Carnegie Mellon e da Universidade de Illinois, entre outros.

"Acreditamos que termos sido nomeados no Guia de Mercado para Rotas e Programação de Veículos da Gartner como Vendedora Representante reforça o valor que adicionamos para nossos clientes. As cadeias de suprimentos se tornaram cada vez mais complexas atualmente. Além disso, a COVID-19 tornou a vida mais difícil e expôs a falta de colaboração, coordenação e visibilidade da cadeia de suprimentos. As soluções da Locus ajudam a agilizar as operações da cadeia de suprimentos, levando desta forma a cadeia de suprimentos para a linha de frente das empresas", disse Nishith Rastogi, executivo-chefe da Locus.

A Locus atingiu o pico de mais de 2 milhões de pedidos processados em um dia (200.000 pedidos em uma hora). As soluções da empresa são agora testadas e comprovadas em mais de 500 milhões de entregas de pedidos, e suas operações se expandiram para mais de 1000 cidades em todo o mundo.

A empresa arrecadou até o presente US$ 29 milhões de investidores de primeiro nível incluindo a Tiger Global, Falcon Edge, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners e a growX ventures.

Sobre a Locus:

A Locus é uma plataforma de tecnologia aprofundada que automatiza decisões humanas na cadeia de suprimentos a fim de proporcionar eficiência, transparência e consistência em operações logísticas.

A plataforma usa aprendizado de máquina profundo e algoritmos próprios para oferecer soluções inteligentes de logística como otimização de rota, rastreamento em tempo real, insights e analítica, otimização de ritmo, gestão eficiente de armazém, alocação e utilização de veículo. A Locus é responsável por mais de dois milhões de entregas diariamente em todo o mundo no Sudeste da Ásia, subcontinente Indiano, Europa e América do Norte. Visite o endereço www.locus.sh para saber mais.

