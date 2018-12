À Londres, Waves Platform obtient un investissement de 120 millions de dollars US en vue d'intégrer la blockchain Vostok dans les systèmes informatiques d'entreprises et d'organismes gouvernementaux

Waves Platform, la plateforme de blockchain publique la plus rapide au monde, qui dispose de bureaux à Londres et dans d'autres villes européennes, a recueilli 120 millions de dollars US dans le cadre d'un cycle de financement afin de lancer sa plateforme de blockchain privée et son intégrateur système Vostok. Dolfin, un groupe de services financiers basé à Londres, a facilité la transaction en structurant et en coordonnant son exécution.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/800008/Vostok.jpg )

Le projet Vostok a été développé par l'équipe de Waves Platform spécifiquement pour les grandes entreprises et les institutions publiques afin de constituer la base de leur infrastructure numérique. Les premiers projets en Europe et en Asie devraient être lancés au début de l'année 2019.

Sasha Ivanov, fondateur et PDG de Waves Platform et du projet Vostok, a déclaré : « Le projet Vostok se situe au croisement de plusieurs technologies perturbatrices, notamment la blockchain, le big data, l'intelligence artificielle et l'Internet industriel des objets. En mettant en œuvre ces technologies dans les infrastructures informatiques d'entreprises et d'organismes gouvernementaux, nous posons les bases de l'économie numérique. Il s'agit de la suite logique du travail que nous avons réalisé ces dernières années, faisant progresser plus encore les accomplissements technologiques de la plateforme Waves. »

Des investisseurs des marchés cibles clés de Vostok ont été invités à participer au premier cycle de financement. Lors du choix des sources de capitaux, il était important que les investisseurs ne fournissent pas seulement un apport en argent ; il fallait également qu'ils aient l'expertise nécessaire et la motivation d'utiliser les ressources de leur entreprise pour faire avancer le projet, ainsi qu'un portefeuille de projets pour lesquels les technologies de Vostok seraient bénéfiques.

Denis Nagy, PDG de Dolfin, a commenté : « Londres est en train de devenir une destination de plus en plus importante dans le monde pour les technologies de registres distribués (DLT) et d'autres projets de technologies perturbatrices. Nous sommes fiers que Waves et Vostok aient choisi Londres comme l'un de leurs centres technologiques, ainsi que comme leur pôle mondial de confiance en matière d'expertise juridique et financière. En dépit de l'intérêt accru des investisseurs envers les technologies numériques, il est souvent difficile d'attirer des capitaux privés en raison du manque d'infrastructure financière pour soutenir et structurer les transactions dans l'espace des DLT. En collaboration avec l'équipe de Vostok, nous avons développé un modèle bien connu des investisseurs privés tout en étant personnalisé afin de permettre le financement du projet de blockchain Vostok. »

À propos de Waves Platform

Fondée en 2016, Waves Platform est la plateforme de blockchain publique la plus rapide au monde. Elle offre des outils faciles à utiliser et hautement fonctionnels pour créer des applications décentralisées. Waves est une plateforme adaptée aux entreprises qui met l'accent sur la sécurité, les opérations relatives aux actifs numériques (y compris la création, le transfert et l'échange) ainsi qu'une expérience utilisateur simple. Elle est également devenue l'une des plus grandes communautés technologiques au monde et a formé des partenariats avec diverses organisations internationales de renom.

https://wavesplatform.com

À propos du projet Vostok

Vostok est une solution technologique universelle pour la création d'infrastructures numériques évolutives développée par Waves Platform en 2018. Elle se compose de deux éléments : une innovation technologique fondamentale (la plateforme numérique Vostok) et un système facilitant son entretien, son développement et son optimisation (l'intégrateur système Vostok). L'objectif principal du projet est de former la base d'une infrastructure numérique consacrée à la certification, l'enregistrement et le suivi de données, et de rendre les nouvelles technologies faciles à utiliser dans les entreprises et l'administration publique.

https://vostok.io

À propos de Dolfin

Dolfin est une plateforme de gestion de patrimoine indépendante et agile qui offre des services de garde, de courtage et de gestion d'actifs à des clients privés, des conseillers financiers et des investisseurs institutionnels. Dolfin ouvre des comptes de placement rapidement, protège les actifs, permet d'accéder aux marchés financiers dans le monde entier et offre une expertise sophistiquée en matière d'investissement. Fondée en tant que société de gestion de patrimoine basée à Londres en 2013, la société offre désormais des solutions financières diversifiées, une présence internationale, et une technologie sur mesure. Aujourd'hui, Dolfin gère plus de 1,7 milliard de dollars US d'actifs de ses clients ainsi qu'un flux de courtage mensuel s'élevant à environ 650 millions de dollars US. Ayant son siège à Londres et des bureaux à Malte et Amsterdam, la société est régulée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et la Financial Services Authority de Malte.

https://dolfin.com

