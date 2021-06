A LONGi garante a qualidade do seu produto, o que ajuda os clientes a garantir o desempenho total do ciclo de vida de suas usinas fotovoltaicas

Em termos de padrões técnicos, a LONGi está consolidando seu papel de liderança por meio de referência técnica multidimensional. Nos padrões de gestão, o monitoramento padrão da estrutura do produto e a estrita confiabilidade da LONGi abrangerá todo o ciclo de vida dos seus produtos. A LONGi é a precursora na aplicação de testes de túnel de vento para validar o projeto do módulo. A velocidade máxima de vento de 60 m/s foi testada em módulos da LONGi, o equivalente a um furacão de categoria 17. No teste de granizo, a LONGi até mesmo ampliou o tamanho do granizo do teste para mais de 35 mm para validar a alta confiabilidade do projeto do módulo. A LONGi garante a qualidade dos seus produtos em todo o ciclo de vida das usinas fotovoltaicas de nossos clientes.

Durante a fase de projeto das usinas de energia fotovoltaica, os clientes se concentram principalmente na redução dos custos do sistema, na melhoria da capacidade de geração de eletricidade do sistema e no desempenho com segurança. A LONGi pode oferecer aos clientes produtos de alta eficiência que podem ser adaptados a várias condições e oferecer uma análise abrangente da seleção do módulo ideal para diferentes aplicações, de modo a maximizar a renda do investimento das usinas fotovoltaicas.

Quando as usinas de energia entram na fase de construção, a capacidade de produção do módulo global da LONGi de mais de 50 GW pode eliminar as preocupações dos clientes relacionadas à entrega do produto. Além disso, o sistema padrão de qualidade do produto da LONGi, que atende aos requisitos de linha de base industrial, garantirá plenamente a confiabilidade do produto para geração eficiente e estável de eletricidade.

Na fase de operação das usinas de energia, os clientes mudam seu foco para a garantia de qualidade do produto, fluxo de renda estável a partir da geração de eletricidade, operação e manutenção do sistema e otimização da usina de energia. Como um ativo operacional externo importante com 30 anos de garantia, a robustez e a confiabilidade das usinas fotovoltaicas em todo o ciclo de vida são vitais para os clientes.

Desde o lançamento do Hi-MO N até o primeiro lançamento do padrão "Qualidade do ciclo de vida da LONGi" para usinas de energia no setor de energia solar, a LONGi mais uma vez chamou a atenção do mundo por seu compromisso de "valor do cliente em primeiro lugar" e seus esforços para impulsionar a transição energética global.

