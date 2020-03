A LONGi se une à iniciativa global RE100; se compromete com 100% de energia renovável em todas suas operações globais até 2028

XI'AN, China, 16 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A LONGi Green Energy Technology Co., Ltd (a seguir referida como "LONGi"), a empresa líder mundial de tecnologia solar, anunciou que se uniu oficialmente à iniciativa global RE100 liderada pelo The Climate Group em parceria com o Projeto de Divulgação do Carbono (CDP - Carbon Disclosure Project), em 12 de março de 2020. A LONGi se compromete a adquirir 100% de eletricidade renovável em todas suas operações globais até 2028, com um objetivo intermediário de 70% até 2027.

A iniciativa global RE100 tem por objetivo reunir empresas da Global Fortune 500 tais como Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips e Goldman Sach com o compromisso de 100% de energia renovável no mais curto período de tempo possível. Visando atingir essa meta climática, cada empresa da RE100 se compromete a adquirir 100% da eletricidade usada em suas operações globais de energia renovável.

Ao se unir à iniciativa RE100, a LONGi assumirá maior responsabilidade no desenvolvimento global da economia com baixa emissão de carbono e conquista dos objetivos climáticos.

Desde 2006 até o presente, a estratégia de energia da LONGi está dividida em três estágios principais:

Estágio 1: 2006-2015, usando energia tradicional para produzir energia limpa.

Estágio 2: 2016-até o presente, usando energia limpa para produzir energia limpa.

A LONGi fabrica produtos fotovoltaicos em Yunnan na China e em Kuching na Malásia – regiões que são ricas em energia hidrelétrica. Os produtos finais são exportados para clientes em todas as partes do mundo, tornando-os "amplificadores e portadores de energia limpa".

Estágio 3: No futuro, a LONGi realizará seu conceito "Solar para Solar" de fabricação de produtos de energia limpa usando 100% de energia limpa e alcançar um planeta com carbono negativo.

Nos últimos anos, a LONGi instalou sistemas solares fotovoltaicos nos telhados de suas instalações de produção para promover o uso da energia limpa. Ao mesmo tempo, a LONGi também desenvolveu ativamente estações de energia solar fotovoltaica com mais de 2GW de estações de energia no solo e 1.5GW de estações de energia comerciais e industriais acumulativamente. A LONGi é uma das primeiras empresas fotovoltaicas a adquirir "Certificados de Eletricidade Verde" e participou várias vezes da lista de empresas de manufatura verde do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da República Popular da China.

Helen Clarkson, CEO do The Climate Group disse, "A LONGi é uma empresa de tecnologia solar líder mundial. O The Climate Group e a LONGi estão totalmente alinhados com o conceito de desenvolvimento sustentável. Esperamos trabalhar com a LONGi para promovermos conjuntamente o rápido desenvolvimento da energia renovável global".

Li Zhenguo, fundador e presidente da LONGi comentou, "A união com a iniciativa global RE100 é o compromisso da LONGi com o futuro sustentável do mundo. Tomaremos medidas concretas para assegurar que nossos compromissos sejam realizados. A LONGi está disposta a trabalhar com parceiros globais para impulsionar a transformação energética global, e acreditamos firmemente que o objetivo de 100% de energia renovável em todo o mundo até 2050 pode ser atingido, possivelmente até antes".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi

SOURCE LONGi