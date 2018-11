A MAG Dubai registra AED 3,5 bilhões em unidades vendidas

- Incluindo unidades em várias propriedades, enquanto a construção de outros empreendimentos está em curso e dentro do prazo

- A empresa revela a maior frota de carros Rolls-Royce Ghost de todo o mundo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A MAG Dubai, o braço de desenvolvimento de propriedades da MAG Group Holding nos EAU, revela a venda de 2.887 unidades em 2018, com valor total de AED 3,5 bilhões. As unidades foram vendidas em vários empreendimentos, incluindo o MAG EYE, MAG 318, MAG MBL Residence, MAG 5 Boulevard e o MAG 5 no sul de Dubai, além do The Polo Townhouses e do The Polo Residences em Meydan.

600 unidades incluindo estúdios, casas de dois e três quartos com o valor de AED 400 milhões foram vendidas no MAG EYE, um projeto de AED 4,7 bilhões e a única comunidade de casas e apartamentos totalmente cercada em Meydan Distrito 7. Já no MAG 318, uma torre residencial de luxo de utilização mista, a qual apresenta 439 apartamentos, 75% das unidades foram vendidas. As unidades incluem estúdios, apartamentos de um e de dois quartos com varandas privadas com vistas para o Canal de Água de Dubai e para o centro de Dubai.

Tudo isso somado à finalização de 30% do MAG MBL Residence em Jumeirah Lakes Towers (JLT), Conjunto K- K2; 80% dos trabalhos de infraestrutura e 15% do total da construção do MAG Creek Wellbeing Resort e a finalização do projeto MAG 5 Boulevard no sul de Dubai, formado por seis prédios e que fornecerá ao mercado 528 unidades, divididas em estúdios e unidades de um, dois e três quartos.

A MAG Dubai também revelou recentemente a maior frota de carros Rolls-Royce Ghost do mundo, tornando a empresa a cliente líder global do carro ultra luxuoso.

Para garantir o mais alto nível de qualidade em todos seus projetos, a MAG Dubai assinou uma parceria estratégica com a Ayana Holding, uma organização de renome internacional com empresas e investimentos que fornecem serviços em um diversificado escopo de setores. Como parte deste acordo, a Ayana Holding fornecerá à MAG Dubai, através de seu portfólio de empresas - VX Studio, Opaal Interiors, Performaa, ALT Technology e Brand Capital, entre outras - um diversificado escopo de serviços e especialização para projetos novos e já existentes e a marca como um todo.

Os interessados estão convidados a visitarem o novo centro de vendas da MAG Dubai no 26o. andar do Emirates Financial Towers, no centro financeiro internacional de Dubai (DIFC), onde poderão examinar e adquirir unidades de todos os empreendimentos da empresa e lhes oferencendo uma maneira altamente conveniente para descobrirem um novo estilo de vida com a MAG Dubai.

FONTE MAG Dubai

SOURCE MAG Dubai