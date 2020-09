A MAGHREB PHARMA Expo contribuirá com os planos da Argélia de exportar US$ 5 bilhões em medicamentos produzidos localmente até 2025

ARGEL, Argélia, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ --A Easyfairs Northeral, a organizadora da MAGHREB PHARMA Expo anunciou as novas datas para a sua feira de negócios anual internacional da indústria farmacêutica no norte da África. Nesse contexto, o Ministro da indústria farmacêutica da Argélia, Lotfi Benbahmed, anunciou no fim de agosto em Argel que a Argélia planeja exportar o equivalente a $ 5 bilhões em medicamentos produzidos localmente. Uma abordagem que será baseada em produtores locais e até mesmo em empresas farmacêuticas estrangeiras presentes na Argélia: "Até 2025, a Argélia, por meio da capacidade da sua indústria farmacêutica, planeja exportar quantidades iguais de medicamentos que importa, para reequilibrar suas contas," ele disse.

A MAGHREB PHARMA Expo, a maior feira de negócios de tecnologia farmacêutica da África, será organizada de 9 a 11 de fevereiro de 2021 no International Conference Center em Argel. Reunindo mais de 200 expositores internacionais de 25 países, essa feira de negócios reúne todos os aspectos, embalagem, linhas de produção, sala limpa, projetos prontos para serem implementados e suprimentos de equipamentos de laboratório, no mesmo local para contribuir para a aceleração da capacidade de fabricação local.

O organizador da MAGHREB PHARMA Expo, Olivier-Hicham Allard explica: "O evento orientado por uma missão vem contribuindo para o desenvolvimento da capacidade de fabricação farmacêutica local no norte da África há 8 anos e contribuiu para deslocar os custos de importação de medicamentos para investimentos na fabricação local. Estamos observando uma evolução animadora na qual os fabricantes locais, que no começo se concentravam puramente em medicamentos genéricos, agora cada vez mais estão visando ampliar seus portfólios por meio da exploração de equipamentos de fabricação de biotecnologia, ingredientes de medicamentos isentos de prescrição, fórmulas de suplementos alimentares, embalagens inovadoras, equipamentos médicos e até mesmo dermocosméticos. Estamos profundamente convencidos de que a Argélia e toda a região de Magrebe, graças à sua localização estratégica entre a África e a Europa, pode se tornar o maior centro de fabricação farmacêutica do mundo. Nossa missão como organizadores desse evento é apoiar a indústria farmacêutica local ao máximo possível para que possamos atingir esse objetivo."

A MAGHREB PHARMA Expo será realizada de 9 a 11 de fevereiro de 2021 no International Conference Center de Argel. Mais de 2.800 profissionais e tomadores de decisões do norte da África se encontrarão com mais de 200 expositores em 9.000 m² e poderão participar de mais de 30 conferências. Para obter informações detalhadas sobre o evento ou para se registrar on-line, acesse www.maghrebpharma.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1252194/MAGHREB_PHARMA_Expo_Logo.jpg

FONTE Easyfairs Northeral

SOURCE Easyfairs Northeral