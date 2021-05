A maior criptomoeda voltada para a caridade do mundo, ELONGATE, anuncia entrevista com Kimbal Musk e doação para a EB Research Partnership

A Elongate também ajudou a levantar mais de US$ 2,3 milhões para organizações como Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Rober's Color The Spectrum e Give India em menos de dois meses após o lançamento de suas operações. Recentemente, a Elongate doou US$ 150 mil à EB Research Partnership (EBRP), que é a maior organização mundial dedicada a financiar pesquisas para tratamento e cura da Epidermólise Bolhosa (EB). Por meio de seu trabalho, a EB Research Partnership está prestes a desenvolver a cura para a EB e a metodologia para desenvolver a cura para milhões de pessoas que sofrem de outras doenças raras.

Em um próximo evento beneficente agendado para 24 de maio de 2021, Kimbal Musk se juntará à Elongate ao vivo no Twitch para discutir o trabalho incrível que o Big Green e o Million Gardens Movement estão desenvolvendo para levar educação e recursos de horticultura para comunidades carentes em toda a América do Norte. A Elongate doou US$ 400 mil para a Big Green, uma organização sem fins lucrativos fundada por Kimbal Musk em 2011 para abordar as disparidades de saúde relacionadas à dieta e criar locais saudáveis onde as crianças possam aprender e crescer. Este ano, a Big Green lançou em conjunto com a publicação on-line, Modern Farmer , o Million Gardens Movement para criar um movimento social para liberar o poder de transformação da horticultura para combater a fome, dar suporte à ação climática e aumentar a resiliência.

A Elongate também está no processo de lançamento da primeira bolsa mundial voltada para a caridade, da carteira Elongate de impacto beneficente, campanhas de NFTs e outras inovações interessantes em criptomoedas até o segundo trimestre de 2021. A equipe está prestes a publicar o site reformulado da Elongate , lançar NFT's e incorporar produtos que serão apresentados na próxima semana. Serão doados para instituições de caridade 80% dos lucros obtidos de todos os produtos vendidos na loja. A data de lançamento prevista pela Elongate para essas novas adições é 27 de maio de 2021. Compartilhando seu entusiasmo com a comunidade, Brian Lobeda, diretor de produto da Elongate, exclamou: "Nossa equipe de produto está muito empolgada para concluir e publicar nosso site reformulado e as páginas de produtos e NFT. O ecossistema da Elongate continuará a expandir ao longo do tempo, e lançá-lo em um estágio inicial de nossa jornada nos dá a oportunidade de compartilhar nossa visão sólida com nossa comunidade."

Para mais detalhes sobre as ações filantrópicas da Elongate, acesse o Twitter e o Instagram e obtenha atualizações constantes e sintonize também a transmissão ao vivo semanal sobre caridade no Twitch todos os domingos às 12h (horário da costa leste dos EUA).

Atualmente, a Elongate consiste de uma comunidade de 450 mil titulares e um total de mais de 300 mil usuários em todas suas plataformas e canais. Para mais informações sobre a Elongate, acesse https://www.elongate.cc/

