A mais nova série VIVIX-S V da Vieworks recebe aprovação da ANVISA

A série VIVIX-S V oferece uma solução econômica total, proporcionando aos usuários um fluxo de trabalho rápido e de alta definição, além de serem os detectores DR mais duráveis entre os anos de tecnologias de imagens médicas da Vieworks. Os modelos da série V apresentam qualidade de imagem superior, alimentada por tecnologia de processamento de imagem avançadas. É também o vencedor do iF Design Award em 2020 por seu design ergonômico e fácil de usar. A série VIVIX-S V aumenta a robustez dos detectores ao passar no teste de queda de 100 cm para reduzir problemas com quedas inesperadas. A nova série garante o limite de carga de 400 kg e recebeu a classificação IP67 para resistência à água e poeira. Os usuários também podem desfrutar da mobilidade aprimorada, carregamento conveniente (tipo USB-C, cabo magnético, base de carregamento), bateria de longa duração (16 horas com 2 baterias) e tela de status OLED.