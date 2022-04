A MARCA DE CAFÉS DE VIENA, JULIUS MEINL, ESTIMULA MOMENTOS SIGNIFICATIVOS COM A INICIATIVA "SAY THANK YOU" (DIGA OBRIGADO)

O estudo revelou que para cada "obrigado" recebido, mais "obrigados" são oferecidos, criando uma reação em cadeia de gratidão e gentileza. E o agradecimento a alguém vai além das palavras: 79% dos entrevistados concordam que convidar alguém para um café é de longe uma das formas mais populares de expressar gratidão, seguida de um abraço, que uma em cada duas pessoas acredita ser um gesto fácil de se fazer.

Em Viena, Milão, Zagreb e Bucareste, 85% dos entrevistados concordaram que um sorriso de um estranho pode iluminar o seu dia – provando que os gestos simples têm um efeito transformador.

Christina Meinl, diretora administrativa da Julius Meinl Austria, declarou: "O mundo precisa de mais gentileza neste momento, e este estudo prova como gestos cotidianos podem causar um grande impacto. Ao comemorarmos o nosso 160º aniversário, queremos criar momentos ainda mais significativos na vida das pessoas. Inspirada na cultura dos cafés de Viena, reconhecida globalmente pela UNESCO, a iniciativa "Say Thank You" tem como objetivo difundir a gratidão a cada xícara servida do nosso café."

O estudo também revelou que mais de um terço dos entrevistados é mais propenso a dizer "obrigado" agora do que há dois anos, com 26% dos entrevistados explicando que optaram por ser mais agradáveis após a pandemia.

Além disso, 63% das pessoas se sentem desvalorizadas no local de trabalho. Uma das formas mais impactantes de mostrar apreciação no trabalho é convidar alguém para uma pausa para o café, de acordo com mais da metade dos entrevistados (55%).

A marca Julius Meinl é conhecida por servir qualidade icônica e serviço especializado a seus parceiros de hospitalidade, por isso, a iniciativa foi projetada para apoiar cafeterias em todo o mundo e inspirar mais de 100 mil "obrigados" nesta primavera. Para cada café solicitado em pontos de venda participantes, os amantes do café receberão um voucher para oferecer a alguém uma xícara de café Julius Meinl de cortesia.

#SayThankYou será lançado em 20 de abril de 2022. Saiba mais em www.juliusmeinl.com/say-thank-you.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1687261/Julius_Meinl_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1771349/Julius_Meinl_initiative.jpg

FONTE Julius Meinl

SOURCE Julius Meinl