A Mars está mudando a maneira de como faz negócios após um ano do lançamento do plano de US$ 1 bilhão Sustentável em uma Geração

Concentrando-se naquilo que foi interrompido, a Mars está explorando como as empresas podem trabalhar com os governos, ONGs e outros grupos de interesse para criarem soluções. A empresa está iniciando a mudança em suas próprias cadeias de suprimento com os seguintes passos:

Investindo em seu plano Sustentável em uma Geração: a Mars investirá US$ 1 bilhão durante os próximos anos para acelerar o progresso contra ameaças urgentes.

a Mars investirá bilhão durante os próximos anos para acelerar o progresso contra ameaças urgentes. Uma nova estratégia de aquisição: a empresa se afastará de uma abordagem tradicional em relação às mercadorias, mudando a maneira na qual adquire os principais materiais agrícolas para ajudar a enfrentar os principais desafios da sustentabilidade – incluindo emissões de gases de efeito estufa (GEE), escassez de água, uso do solo, direitos humanos e receita. A empresa se concentrará inicialmente em dez ingredientes principais onde o impacto é maior, incluindo cacau, peixe, arroz e hortelã, entre outros.

a Mars está combinando aquisição com sustentabilidade para levar a sustentabilidade para o centro do negócio e equilibrar a tomada de decisões. Aprofundando a colaboração: para realizar uma mudança em escala, existe um foco no aprofundamento da colaboração já existente no setor e das parcerias com ONGs e na criação de novas colaborações e parcerias.

Falando antes da Semana do Clima da Assembleia Geral da ONU na cidade de Nova York e logo após a Cúpula Global de Ação Climática (GCAS) em San Francisco, Grant F. Reid disse: "Estou profundamente dedicado ao nosso plano de mudar a trajetória sobre como fazemos negócios. Continuamos a observar uma série de questões enfrentadas por nossa comunidade global – incluindo mudança climática, pobreza, obesidade e escassez de água. Uma melhoria progressiva não será suficiente. Temos tomar medidas em conjunto. A Mars se comprometeu a trabalhar juntamente com governos, ONGs e grupos de liderança do setor, como o Fórum dos Bens de Consumo, para fazermos diferenças que possam ser medidas – e para criar um planeta mais saudável no qual as pessoas possam prosperar".

"A colaboração é essencial se quisermos acelerar a maneira na qual tratamos os desafios que enfrentamos na atualidade".

O executivo-chefe de aquisições e sustentabilidade, Barry Parkin, disse: "A transformação das cadeias de suprimento é necessária na maioria dos materiais que costumávamos chamar de mercadorias. Na verdade, acredito que estamos vendo o fim da era das mercadorias, onde os materiais costumavam ser adquiridos de origens amplamente desconhecidas e compradas simplesmente pelo preço com base em transação".

"O futuro exigirá aquisição a partir de origens conhecidas e em vários casos, de fazendas conhecidas, com preços e impactos na sustentabilidade avaliados lado a lado e, em geral, a partir de arranjos de parceria de prazo mais longo com menor número de fornecedores. Já começamos a fazer esta mudança".

Ele acrescentou: "Este primeiro ano para nós foi sobre acelerarmos aquilo que já está funcionando, começando com a transformação da nossa cadeia de suprimento de matérias-primas, criando parcerias essenciais e testando novas abordagens. Os próximos anos trarão um crescimento significativo de nossa atividade e impacto no setor".

O compromisso começará com um programa de eventos em setembro. O programa de atividades coordenadas durante setembro reflete os compromissos e a ambição da Mars com relação à sustentabilidade. O programa inclui:

Presença significativa nos principais eventos de setembro – durante a Semana do Clima da Assembléia Geral da ONU em Nova York , os líderes da Mars farão parte do painel de discussões e em discursos concentrados em como lidar com as urgentes ameaças enfrentadas pelo planeta e por sua população:

– durante a Semana do Clima da Assembléia Geral da ONU em , os líderes da Mars farão parte do painel de discussões e em discursos concentrados em como lidar com as urgentes ameaças enfrentadas pelo planeta e por sua população: Stephen Badger presidente do conselho da Mars, na cerimônia de abertura da Semana do Clima na cidade de Nova York ; Frank Mars diretor do conselho de administração e vice-presidente da Mars, no evento do Pacto Global das Nações Unidas.

presidente do conselho da Mars, na cerimônia de abertura da Semana do Clima na cidade de ; diretor do conselho de administração e vice-presidente da Mars, no evento do Pacto Global das Nações Unidas.

Discursos e painéis com Andy Pharoah , vice-presidente de assuntos corporativos, iniciativas estratégicas e sustentabilidade; Barry Parkin , executivo-chefe de aquisições e sustentabilidade da Mars; Marika McCauley Sine , vice-presidente de direitos humanos globais e Kevin Rabinovitch , vice-presidente global de sustentabilidade, entre outros.

, vice-presidente de assuntos corporativos, iniciativas estratégicas e sustentabilidade; , executivo-chefe de aquisições e sustentabilidade da Mars; , vice-presidente de direitos humanos globais e , vice-presidente global de sustentabilidade, entre outros. Lançamento da parceria entre a estação de rádio 'Climate Calling' e o Projeto Todo Mundo – A Mars formou uma parceria com o Projeto Todo Mundo, a organização sem fins lucrativos que pressiona pelo avanço urgente dos Objetivos Globais da ONU, em uma estação de rádio "temporária" - oferecendo aos líderes de negócios e pensadores uma oportunidade para compartilharem suas opiniões sobre o progresso ambiental. Trabalhando com uma série de estações de rádio parceiras, o conteúdo será transmitido globalmente e através da mídia social durante todo o mês de setembro.

– A Mars formou uma parceria com o Projeto Todo Mundo, a organização sem fins lucrativos que pressiona pelo avanço urgente dos Objetivos Globais da ONU, em uma estação de rádio "temporária" - oferecendo aos líderes de negócios e pensadores uma oportunidade para compartilharem suas opiniões sobre o progresso ambiental. Trabalhando com uma série de estações de rádio parceiras, o conteúdo será transmitido globalmente e através da mídia social durante todo o mês de setembro. Experiência da Mars nos EUA na Semana do Clima – Através de uma exposição interativa no Hub, a Mars apresentará seu compromisso com a sustentabilidade adquirindo os ingredientes que formam seu diversificado portfólio de produtos. Os participantes podem aprender mais sobre o progresso da energia renovável da empresa, para criar melhores cidades para animais de estimação e como o plano Sustentável em uma Geração ganha vida nos EUA.

– Através de uma exposição interativa no Hub, a Mars apresentará seu compromisso com a sustentabilidade adquirindo os ingredientes que formam seu diversificado portfólio de produtos. Os participantes podem aprender mais sobre o progresso da energia renovável da empresa, para criar melhores cidades para animais de estimação e como o plano Sustentável em uma Geração ganha vida nos EUA. Série de vídeos sobre fazendeiros de pequeno porte – A Mars lançará uma série de filmes de curta metragem que mostram os esforços iniciais para transformar a abordagem tradicional das mercadorias – e os compromissos com fazendeiros de pequeno porte em nossa cadeia de valores. Os filmes consideram os principais ingredientes incluindo arroz, hortelã e baunilha.

Sobre a Mars, Incorporated

A Mars é uma empresa familiar, com mais de um século de história, com diversos produtos e oferecendo serviços para pessoas e para os animais de estimação que as pessoas adoram. Com mais de US$ 35 bilhões em vendas, a empresa tem abrangência global e fabrica algumas das marcas mais amadas do mundo: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS e COCOAVIA®. A Mars também fornece serviços de saúde veterinária, que incluem BANFIELD Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® e Pet Partners™. Com sede em McLean, Virgínia, Estados Unidos, a Mars opera em mais de 80 países. Os cinco princípios da Mars são: qualidade, responsabilidade, reciprocidade, eficiência e liberdade, os quais inspiram seus mais de 100.000 associados a criar valor para todos os seus parceiros e proporcionar crescimento do qual se orgulham todos os dias.

