A Maybelline New York lança o Brave Together: um programa de longo prazo para apoiar a ansiedade e a depressão em todo o mundo

NOVA YORK, 26 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- As pessoas estão vivendo com ansiedade e depressão em todo o mundo. A ansiedade afeta mais de 284 milhões de pessoas. A depressão afeta mais de 264 milhões.1 Metade de todos os distúrbios mentais começa aos 14 anos de idade,2 e com a Covid-19, esses números estão aumentado. Como a marca internacional Nº 1 de maquiagem, a Maybelline New York tem a oportunidade de oferecer o apoio certo para ajudar a superar os obstáculos que as mulheres e jovens adultos enfrentam para ter sucesso. Estamos lançando o programa global da causa Maybelline Brave Together para ajudar a desestigmatizar a ansiedade e a depressão, oferecer apoio crucial individual e ajudar a todos, em todos os lugares, a enfrentar com coragem o mundo.

Durante os últimos dois anos, a Maybelline facilitou a pequisa liderada por especialistas e realizou discussões em grupo para entender melhor o tópico de saúde mental. A Maybelline também vem trabalhando com parceiros de organizações sem fins lucrativos como a CRISIS TEXT LINE, JED, e NAMI para exercer um impacto tangível sobre as pessoas que lutam contra a ansiedade e a depressão. Em um mundo em que estima-se que 1 em cada 5 pessoas seja afetada pela ansiedade e pela depressão,3 as mulheres são desproporcionalmente impactadas.4 E a maioria dos problemas de saúde mental não é prevenida ou tratada.5

"A Maybelline sempre acreditou no poder de fazer as coisas acontecerem em sua vida. E sabemos que a saúde mental é essencial para nos sentirmos prontos para fazer isso," diz Trisha Ayyagari, presidente global da marca Maybelline New York. "Queremos usar a nossa voz global para desestigmatizar a conversa sobre saúde mental e fazer com que o suporte seja mais acessível. Agora, mais do que nunca, precisamos estar disponíveis para as pessoas que vivem com ansiedade e depressão."

Com a parceria com organizações sem fins lucrativos, o objetivo do programa Brave Together da Maybelline é romper o estigma associado à ansiedade e depressão, oferecer suporte e recursos para todas as gerações e promover uma cultura na qual as pessoas que estiverem sofrendo e seus entes queridos saibam que eles não estão sozinhos. O site on-line especialmente criado para esse fim proporcionará acesso para pessoas de todo o mundo à uma comunidade on-line que apresentará inspiração e histórias do mundo real de pessoas e suas jornadas de saúde mental, além de especialistas em saúde mental, dicas e recursos.

"Uma das principais especialistas do programa é a Dra. Kathleen Pike, psicóloga clínica do Columbia University Irving Medical Center e da Columbia Mailman School of Public Health. A Dra. Pike é consultora científica do programa Brave Together e está conduzindo um estudo global, financiado pela Maybelline, sobre taxas e motivos da ansiedade e depressão específicas às mulheres da geração Z. "Há uma necessidade premente de um programa como este neste momento, e eu tenho orgulho de trabalhar com a Maybelline para criar uma comunidade para as pessoas que desejam aprender, ouvir e inspirar conversas abertas e corajosas sobre o bem-estar emocional."

Para atender a nossa comunidade onde ela estiver, a Maybelline fez uma parceria com a organização sem fins lucrativos de liderança Crisis Text Line para oferecer maior acesso à orientação confidencial para crises 24 horas por dia/7 dias por semana via mensagem de texto – as pessoas necessitadas podem digitar TOGETHER para 741741 para se conectar com um conselheiro de crises.

No espírito de estarmos juntos e cultivando uma cultura verdadeiramente global de suporte contra a ansiedade e a depressão, a Maybelline se comprometeu a investir 10 milhões de dólares nos próximos cinco anos em organizações de saúde mental de todo o mundo que compartilhem a nossa meta de fazer uma diferença real. Participe da conversa on-line em www.maybelline.com/bravetogether ou no Instagram marcando @Maybelline e #BraveTogether.

FONTE Maybelline

