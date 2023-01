A medida que la población de Nueva York envejece rápidamente, AARP revela su primer Plan de acción estatal para mejorar la vida de las personas mayores de 50 años

Urge una opción integrada para la compra de beneficios, la divulgación pública anticipada de los aumentos de precios de los medicamentos recetados y más

ALBANY, Nueva York, 18 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La creación de una opción "todo-en-uno" para que los residentes de Nueva York tengan acceso integrado a todos los programas de beneficios a los que tienen derecho; exigir a las grandes compañías farmacéuticas que divulguen públicamente los aumentos de precio propuestos con anticipación; incrementar los salarios de los trabajadores de cuidados en el hogar y aumentar los fondos estatales para los servicios de los adultos mayores en el hogar para así apoyar a que los residentes del estado puedan envejecer en sus propios hogares.

Estas son algunas de las muchas recomendaciones en el "New York State Blueprint for Action" (Plan de acción para el estado de Nueva York), el primer plan de esta naturaleza que establece prioridades políticas y medidas accionables para que el estado pueda ayudar a mejorar la vida del segmento poblacional de más crecimiento en Nueva York: los adultos mayores de 50 años.

Los residentes de Nueva York de 50 años o más representan más de un tercio de la población del estado. Contribuyen unos $600,000 millones al año a la economía del estado y representan la fuerza motriz de la vida cultural y la participación cívica de Nueva York. Este grupo constituye la principal base de voluntarios del estado y representa el mayor bloque de votantes.

"Los adultos mayores de 50 años de Nueva York tienen la experiencia, los conocimientos y el compromiso necesarios para hacer que el futuro de nuestro estado sea brillante", afirmó la directora estatal de AARP en Nueva York, Beth Finkel. "Debemos abordar los desafíos que experimentan, y este plan provee un plan de acción para ayudar a nuestros líderes, legisladores y funcionarios públicos a abordar esa tarea".

Estas son algunas de las principales recomendaciones del plan:

Defender a los residentes de hogares de ancianos al aumentar los fondos del Long Term Care Ombudsman Program (LTCOP), el programa del defensor del cuidado a largo plazo, que es la agencia independiente de supervisión de hogares de ancianos de Nueva York . AARP New York está instando a un aumento de $15 millones en el próximo presupuesto estatal para el LTCOP y así contratar a más personal profesional y realizar visitas semanales en todas las instalaciones. Un informe reciente de AARP New York reveló que más del 96% de los hogares de ancianos en la ciudad de Nueva York y casi el 60% en todo el estado no recibieron una sola visita en el primer trimestre del 2022.

. AARP está instando a un aumento de millones en el próximo presupuesto estatal para el LTCOP y así contratar a más personal profesional y realizar visitas semanales en todas las instalaciones. Un informe reciente de AARP New York reveló que más del 96% de los hogares de ancianos en la ciudad de y casi el 60% en todo el estado no recibieron una sola visita en el primer trimestre del 2022. Asegurar que las personas que reúnen los requisitos para recibir beneficios los reciban mediante la creación de un formulario de beneficios universal y multilingüe para los residentes mayores de Nueva York que son beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos, del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC), del Programa de ahorros de Medicare (que ayuda a los adultos mayores a pagar sus primas de Medicare y los costos de los medicamentos recetados), y otros programas similares. Esto establecería un punto de acceso universal, una opción "todo-en-uno" que utilizaría "identificación de datos" para seleccionar todos los beneficios a los que una persona puede acceder, y automáticamente enviaría las solicitudes a las que la persona desee optar. También impulsaría ayudas federales importantes que Nueva York está actualmente subutilizando.

que son beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos, del Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC), del Programa de ahorros de Medicare (que ayuda a los adultos mayores a pagar sus primas de Medicare y los costos de los medicamentos recetados), y otros programas similares. Esto establecería un punto de acceso universal, una opción "todo-en-uno" que utilizaría "identificación de datos" para seleccionar todos los beneficios a los que una persona puede acceder, y automáticamente enviaría las solicitudes a las que la persona desee optar. También impulsaría ayudas federales importantes que está actualmente subutilizando. Un paso hacia ese objetivo sería promulgar un proyecto de ley presentado el año pasado (S8362A-Parker) / A9099A-Cusick) para exigir a la Oficina Estatal de Servicios Temporales y Discapacidades la coordinación de servicios públicos mediante la identificación de datos automatizados para los participantes en el Programa de Asequibilidad de Energía.

Luchar contra los costos excesivos de los medicamentos recetados al exigir informes públicos anticipados sobre los aumentos de precio propuestos —como propuso la gobernadora Kathy Hochul en su Mensaje del estado del 2023— que permitan la importación segura y legal de medicamentos recetados de Canadá, aprobados por la FDA, y establecer un límite a los precios de los medicamentos recetados en Nueva York que no exceda el precio —mucho más bajo— de los medicamentos recetados canadienses.

en su Mensaje del estado del 2023— que permitan la importación segura y legal de medicamentos recetados de Canadá, aprobados por la FDA, y establecer un límite a los precios de los medicamentos recetados en que no exceda el precio —mucho más bajo— de los medicamentos recetados canadienses. Incentivar a más residentes del estado a salir de la pobreza a través del trabajo al eliminar el límite de edad del EITC para que el creciente número de adultos mayores de 65 años de Nueva York que trabajan puedan optar al mismo, y aumentar el crédito del 30% al 40% del crédito federal.

que trabajan puedan optar al mismo, y aumentar el crédito del 30% al 40% del crédito federal. Apoyar un salario justo para los trabajadores de cuidados en el hogar al establecer un límite basado en el 150% del salario mínimo regional, y aumentar los fondos estatales para los servicios basados en el hogar y la comunidad para los adultos mayores, los cuales apoyarían a los residentes de Nueva York que envejecen en sus propios hogares, como la gran mayoría desean hacerlo.

que envejecen en sus propios hogares, como la gran mayoría desean hacerlo. Abordar la escasez de viviendas asequibles mediante la creación de unidades de vivienda accesorias (ADU), también conocidas como "apartamentos para suegros", más reguladas y protegidas, al tiempo que se insta a los municipios a acceder a $85 millones en fondos del año en curso para actualizar las ADU existentes y construir nuevas unidades.

millones en fondos del año en curso para actualizar las ADU existentes y construir nuevas unidades. Fomentar la accesibilidad al hogar al aumentar los fondos para el programa Access to Home, que brinda asistencia financiera para que las unidades residenciales sean accesibles para las personas de bajos y moderados ingresos con discapacidades. Asimismo, fomentar el uso del programa de Servicios Residenciales de Emergencia para Ofrecer Reparaciones (en el Hogar) a las Personas Mayores (RESTORE), que proporciona recursos económicos para ayudar a los propietarios de viviendas de 60 años o más a resolver emergencias relacionadas con la salud y la seguridad y las infracciones de los códigos.

Luchar contra la discriminación por edad al promulgar un proyecto de ley que el Senado estatal aprobó el año pasado para prohibir que los empleadores exijan que los solicitantes de empleo divulguen su edad, fecha de nacimiento o fecha de graduación, a menos que el empleador pueda demostrar cómo esa información se relaciona con el trabajo.

Alentar a más residentes de Nueva York a ahorrar para la jubilación al incluir a los trabajadores "por encargo" en el Secure Choice Savings Program, que requiere que los empleadores del sector privado ofrezcan opciones de ahorros para la jubilación a los empleados que actualmente no tienen un plan.

a ahorrar para la jubilación al incluir a los trabajadores "por encargo" en el Secure Choice Savings Program, que requiere que los empleadores del sector privado ofrezcan opciones de ahorros para la jubilación a los empleados que actualmente no tienen un plan. Apoyar a los residentes de Nueva York en la lucha contra los aumentos injustos de las tarifas de los servicios públicos al brindar un reembolso "por intervención" para ayudar a los clientes residenciales de servicios públicos a mantener igualdad de condiciones con las empresas de servicios públicos y los grandes grupos empresariales antes que los reguladores.

El Plan de acción estatal de Nueva York (New York State Blueprint) está disponible en línea. El personal y los voluntarios de AARP New York compartirán copias impresas del mismo y se reunirán con líderes de todo el estado para hablar sobre soluciones de políticas y presionar para obtener un mayor apoyo y atención a los asuntos y las recomendaciones que se describen en el plan.



Haz clic para leer el "New York State Blueprint" (en inglés)

Síguenos en Twitter: @AARPNY y en Facebook: AARP New York

Acerca de AARP

AARP es la organización sin fines de lucro y sin afiliación política más grande de la nación, dedicada a facultar a las personas de 50 años o más para que puedan escoger cómo viven a medida que envejecen. Con casi 38 millones de socios, AARP trabaja para fortalecer las comunidades y lucha por los asuntos de mayor importancia para las familias: la seguridad de la salud, la estabilidad financiera y el bienestar personal. AARP también produce las publicaciones de mayor circulación en el país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para conocer más, visita www.aarp.org (en inglés), www.aarp.org/espanol (en español) o síguenos en @AARP, @AARPenEspanol, @AARPadvocates y @AliadosAdelante en las redes sociales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440137/AARP_New_York_Logo.jpg

FUENTE AARP New York

SOURCE AARP New York