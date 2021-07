A.Menarini Diagnostics lance un nouveau kit PCR en temps réel pour la détection du CoV-2 du SRAS et le dépistage des variants, marqué CE.

FLORENCE, Italie, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Menarini Diagnostics, qui fait partie du groupe Menarini, a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle version du kit CoronaMelt lancé en novembre 2020. Le kit de deuxième génération, CoronaMelt VAR, combinera la détection virale du SRAS CoV-2 avec le génotypage simultané des variants Alpha, Beta et Gamma (anciennement connus sous les noms de britannique, sud-africain et brésilien) dans un format de diagnostic certifié IVD validé pour une utilisation sur les instruments de PCR en temps réel des laboratoires.

Basé sur la PCR en temps réel avec détection par colorant intercalaire suivie d'une analyse par fusion à haute résolution (HRM), le test est conçu avec trois cibles pour la détection sensible de la présence virale, une cible spécifique pour chaque variant et un contrôle endogène pour vérifier l'ensemble du flux de travail, de l'échantillonnage à l'analyse.

La nouvelle configuration du kit permettra de détecter simultanément la présence de n'importe quel variant et d'identifier trois des plus courants, ce qui aidera à surveiller le développement épidémiologique de la contagion et réduira le nombre d'échantillons inconnus à analyser par séquençage de l'ADN ou par des tests de génotypage par PCR en temps réel réflexe.

CoronaMelt VAR est validé pour une utilisation à partir d'écouvillons oro/nasopharyngés avec l'utilisation d'une solution standard de purification de l'ARN par billes magnétiques ou colonnes. Le kit est également inclus dans le portefeuille de tests qui peuvent être entièrement automatisés sur la série de manipulation de liquide Omnia.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de cette nouvelle solution efficace pour poursuivre la lutte contre le Covid-19, facilitant l'identification des variants récurrents en une seule étape, simplifiant ainsi les routines et l'épidémiologie du Covid-19 », a déclaré Fabio Piazzalunga, directeur général de A. Menarini Diagnostics.

A.Menarini Diagnostics, la touche humaine de la technologie : plus de 35 ans consacrés à aider les professionnels de la santé à établir des diagnostics sûrs et durables, à répondre et à dépasser les besoins technologiques des plus grands professionnels de la santé, à améliorer et à renforcer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète dans le monde entier.

A.Menarini Diagnostics appartient au groupe pharmaceutique Menarini, qui a été fondé en 1886. Aujourd'hui, il est présent dans 140 pays à travers le monde, il compte plus de 17 000 employés et réalise un chiffre d'affaires de 3,750 milliards d'euros en 2020.

