A MENTALIDADE DO SUCESSO - Hábitos que fortalecem a mente para o mercado atual

Profissionais da psicologia e do meio financeiro defendem que o sucesso é algo que, antes do lucro físico, se obtêm mentalmente.

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o aumento de profissionais da psicologia que atuam no meio financeiro como palestrantes e investidores, estudos voltados para técnicas de persuasão e hábitos que ajudam a criar melhores formas de atuar no meio empresarial e no próprio mercado financeiro, chamaram a atenção de centenas de pessoas. Pesquisadores e especialistas em relações interpessoais têm se dedicado a divulgar meios de melhorar o contato entre colaboradores e clientes e também a ensinar os mesmos a agirem de forma que possam alcançar seus objetivos com mais facilidade.

Camila Belliard Oleiniski

A coach Camila Belliard Oleiniski tem se destacado entre os profissionais da área, pois defende que existem técnicas para atingir o sucesso. Antes através de sua própria mente, para depois possam ver resultados que se apresentam de forma clara diante de todos. Tendo isso em vista, ela passou a última década estudando as relações humanas e ensinando em palestras sobre como grupos empresariais podem agir para obter o maior potencial de lucro através das ferramentas que possuem.

O termo em inglês, "Mindset", se refere a um conjunto de habilidades, crenças e ações que um indivíduo deve seguir para chegar sem maiores atalhos a seus objetivos finais. Segundo Camila Belliard Oleiniski, se o 'mindset' do investidor ou funcionário não estiver de acordo à meta proposta, é muito provável que o produto de seu trabalho não seja o almejado pelo próprio funcionário e menos ainda pela empresa para qual trabalha.

Estes hábitos devem ser aplicados não só por funcionários, mas por investidores 'solo' ou donos de empresas que visam aumentar seus ganhos ou gerar em suas equipes mais confiança e assertividade no trabalho. Uma forma positiva de pensar sobre resultados vindouros é sempre melhor aceita por todos ao redor, nos escritórios e também no mercado financeiro em geral.

Manter a mentalidade correta sobre assuntos relacionados ao capital ajuda também aqueles que atuam sob pressão contínua a controlar o stress e a ansiedade diante da volatilidade das relações e das altas e baixas de seus investimentos. Camila Belliard ressalta que, para empreendedores de primeira viagem ou mesmo para os mais experientes, estar motivado e em foco é imprescindível para atingir melhores e maiores ganhos do que aqueles que não se abrem a novas maneiras de atuar.

IPDESP

A Redação

https://ipdesp.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965643/Picture1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1965644/Picture2.jpg

FONTE IPDESP

SOURCE IPDESP