A Mercedes-Benz e a CATL, como principal fornecedora, se unem para liderar a tecnologia de baterias do futuro

"Pretendemos liderar as tecnologias de baterias, por isso estamos combinando nossa própria experiência em pesquisa e desenvolvimento com parceiros ousados. Vamos integrar sistemas de bateria de última geração para criar carros de luxo com excelente alcance, velocidade de carregamento, segurança e sustentabilidade. Trabalhar com a CATL nos permitirá acelerar a nossa transformação em direção à neutralidade de carbono", disse Markus Schäfer, membro do conselho de administração da Daimler AG e Mercedes-Benz AG, responsável pela pesquisa em grupo da Daimler e diretor operacional da Mercedes-Benz Cars. "A CATL será um grande fornecedor, que garantirá capacidade às próximas gerações dos nossos produtos EQ nos próximos anos".

"A Mercedes-Benz é uma parceira especial e importante para a CATL. Estamos muito satisfeitos de expandir e atualizar ainda mais a parceria para o desenvolvimento futuro de ambas as partes. A Mercedes inventou o carro há mais de 130 anos e desenvolveu sua tecnologia com inúmeras inovações. Isso, combinado com a experiência da CATL em baterias, será um passo decisivo para as estratégias de eletrificação de ambas as partes", disse o Dr. Robin Zeng, fundador, presidente e diretor executivo da CATL. "Juntos, colaboramos no desenvolvimento e fornecimento de soluções competitivas e confiáveis para promover a mobilidade eletrônica mundial".

Eletrificação do portfólio de modelos com tecnologias inovadoras de bateria

As células de bateria estão no centro de sistemas de bateria altamente complexos. Sua química contribui significativamente para o desempenho, alcance e vida útil de veículos elétricos. Por meio de sua parceria estratégica com a CATL, a Mercedes-Benz avançará no desenvolvimento das melhores baterias de íon de lítio atuais e futuras. Os dois parceiros já começaram a trabalhar nas futuras gerações de baterias a serem introduzidas em vários veículos nos próximos anos. A meta clara é encurtar os ciclos de desenvolvimento, aumentar significativamente o alcance das baterias futuras por meio de avanços na densidade de energia e reduzir o tempo de carregamento. Para tornar a eletrificação ainda mais atraente para os clientes do segmento de luxo, as metas estabelecidas são ambiciosas: com o sedan de luxo EQS, que será entregue aos clientes no próximo ano, a meta de desenvolvimento é uma faixa de longa distância de mais de 700 km (faixa WLTP) e a duplicação da velocidade de carregamento em comparação com os modelos atuais. O EQS também será equipado com módulos de células da CATL.

"A Daimler continuará fortalecendo sua competitividade global e aumentando a eficiência, trabalhando com parceiros sólidos e inovadores para executar a estratégia futura, incluindo a mobilidade elétrica. Na China, estabelecemos sólida cooperação com os principais participantes da indústria e tecnologia ao longo dos anos, que contribuíram não apenas com o nosso sólido momento de crescimento, como também trouxeram eficiência à produção, às aquisições e à pesquisa e desenvolvimento", disse Hubertus Troska, membro do conselho de gestão da Daimler AG, responsável pela Grande China. "Temos agora o prazer de elevar a nossa cooperação com a CATL, fabricante líder mundial de baterias da China, a um novo nível e integraremos ainda mais essa parceria à nossa estratégia 'Electric First' e ao desenvolvimento sustentável. Acreditamos que essa cooperação permitirá à Daimler continuar encantando os clientes com liderança em tecnologia e inovação acelerada".

A Mercedes-Benz e a CATL estão comprometidas em criar e produzir baterias líderes em qualidade e desempenho com a pegada mais sustentável possível.

Produtos de bateria produzidos sem emissão de carbono

Com o plano "Ambition2039", a Mercedes-Benz está buscando a visão de longo prazo de uma nova frota de automóveis de passageiros neutra em relação ao clima e está conduzindo ativamente a transformação para a neutralização de carbono. Para minimizar a pegada de carbono das gerações atuais e futuras de veículos, os parceiros concordaram com a fabricação de produtos de bateria sem emissão de carbono. Para isso, a CATL utilizará eletricidade de fontes renováveis de energia, como a eólica, solar e hidrelétrica na produção. No início de 2020, a Mercedes-Benz e a CATL já haviam lançado um projeto-piloto conjunto usando a tecnologia blockchain para criar transparência nas emissões de gases nocivos ao clima e na proporção de material secundário ao longo da cadeia de fornecimento das células da bateria. A próxima etapa é reduzir significativamente a dependência da mineração de matéria-prima por meio da reciclagem de baterias em final de vida.

"No âmbito dessa parceria estratégica recém-estabelecida, a CATL se compromete totalmente com as metas de sustentabilidade da Mercedes-Benz AG, inclusive do plano 'Ambition 2039'. Isso inclui a produção sustentável com energia renovável, a pegada mínima de carbono em termos de logística em toda a cadeia de fornecimento e o respeito por todos os aspectos da responsabilidade social. A CATL garantirá a fabricação de baterias sem emissão de carbono e maximizará a redução de carbono na cadeia de fornecimento de baterias para a próxima geração do EQ da Mercedes-Benz, começando com o EQS", disse Zhou Jia, presidente da CATL. "Estou convencido de que esta parceria criará novas oportunidades para as duas empresas criarem um negócio sustentável e acelerarem a transição da indústria".

Industrialização de tecnologia essencial na Alemanha

A parceria estratégica entre a Mercedes-Benz e a CATL acelera o desenvolvimento e a industrialização de tecnologias de bateria de ponta na Alemanha. Com a construção da fábrica na Turíngia, a CATL está desenvolvendo um sistema de serviço europeu para oferecer à Mercedes-Benz produtos mais competitivos, além do fornecimento sem interrupção. Isso permitirá que a Mercedes-Benz aumente ainda mais o grau de localização em compras e, no futuro, compre produtos de bateria da fábrica da CATL próxima de Erfurt.

Sobre a CATL

A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) é líder global no desenvolvimento e fabricação de baterias de íons de lítio, com negócios que abrangem P&D, fabricação e vendas em sistemas de baterias para veículos novos e sistemas de armazenamento de energia. Em 2019, o volume de vendas de baterias EV da empresa atingiu 40,25 GWh no mundo todo, tornando-a líder mundial em volume anual de consumo de baterias EV (fonte SNE Research).

Sediada em Ningde, China, a CATL tem mais de 26.000 funcionários no mundo desde 2019, e subsidiárias em Pequim, Liyang (província de Jiangsu), Xining (província de Qinghai) e Yibin (província de Sichuan), bem como em Munique (Alemanha), Paris (França), Yokohama (Japão), Detroit (EUA) e Vancouver (Canadá). Além disso, a empresa detém e opera instalações de fabricação de baterias nas províncias de Fujian, Jiangsu, Qinghai e Sichuan e, em sua fábrica europeia localizada em Erfurt, Alemanha, sua primeira fábrica no exterior, que está atualmente em construção. Em junho de 2018, a empresa tornou-se pública na Bolsa de Valores de Shenzhen com o código 300750.

A Mercedes-Benz AG em resumo

A Mercedes-Benz AG é responsável pelos negócios globais da Mercedes-Benz Cars e Mercedes-Benz Vans, com mais de 173.000 funcionários no mundo. Ola Källenius é presidente do conselho de administração da Mercedes-Benz AG. A empresa se concentra no desenvolvimento, na produção e nas vendas de automóveis de passeio, vans e serviços de manutenção. Além disso, aspira ser líder nas áreas de conectividade, direção automatizada e acionamentos alternativos com suas inovações voltadas para o futuro. O portfólio de produtos inclui a marca Mercedes-Benz, com as submarcas Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes me, assim como a marca inteligente e a marca de produto e tecnologia EQ para mobilidade elétrica. A Mercedes-Benz AG é uma das maiores fabricantes de automóveis de passeio premium. Em 2019, vendeu quase 2,4 milhões de carros e mais de 438.000 vans. Em suas duas divisões de negócios, a Mercedes-Benz AG está continuamente ampliando sua rede mundial de produção com mais de 40 locais de produção em quatro continentes, enquanto se alinha para atender aos requisitos de mobilidade elétrica. Ao mesmo tempo, a empresa está desenvolvendo sua rede global de produção de baterias em três continentes. Ações sustentáveis desempenham papel decisivo nas duas divisões de negócios. Para a empresa, sustentabilidade significa criar valor para todas as partes interessadas de forma duradoura: clientes, funcionários, investidores, parceiros de negócios e a sociedade como um todo. A base para isso é a estratégia comercial sustentável da Daimler, pela qual a empresa assume a responsabilidade pelos efeitos econômicos, ecológicos e sociais de suas atividades comerciais e observa toda a cadeia de valor.

