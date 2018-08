A Microland fortalece ainda mais o cumprimento do GDPR

LONDRES, 8 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Microland, uma aceleradora digital de empresas globais, anunciou hoje que encerrou com sucesso a auditoria de certificação do BSI para o BS 10012 – o padrão para Sistema de Gerenciamento de Informações Pessoais e a auditoria de fiscalização dos padrões ISO 27001:2013 e ISO 20000-1:2011. O Instituto Britânico de Padrões (BSI – British Standards Institute), o órgão nacional de padrões do Reino Unido, certificou os processos de fornecimento da Microland em relação a estes padrões globais. A certificação BS 10012 habilita os centros de fornecimento da Microland a cumprir de forma efetiva com o regulamento geral da proteção de dados (GDPR) e outras leis aplicáveis.

Esse ano, o escopo da certificação foi estendido para novos centros digitais em Birmingham e Pune. O centro digital da Microland em Birmingham também recebeu as certificações Cyber Essentials (CES) e Cyber Essentials Plus (CES+). Estas foram concedidas após uma verificação independente da postura da cibersegurança da Microland feita por especialistas técnicos.

"A equipe de Risco e Cumprimento da Microland tem uma estrutura madura para periodicamente verificar e validar as exigências aplicáveis para assegurar que continuamos em conformidade e que mantemos um efetivo sistema de gerenciamento integrado. Cada nova certificação reforça nosso compromisso de fornecer de forma contínua serviços exemplares para nossos clientes", disse Sudhir C, diretor global de Risco e Cumprimento da Microland Limited.

"O BSI tem sido associado à Microland por mais de uma década. A Microland implementou um Sistema de Gerenciamento da Segurança da Informação, baseado no Padrão ISO 27001:2013, um sistema de Gerenciamento de Serviços de TI, baseado no Padrão ISO 20000-1:2011 e agora um Sistema de Gerenciamento de Informações Pessoais, baseado no Padrão BS 10012:2017, o qual foi certificado pelo BSI. A equipe da Microland tem continuamente demonstrado compromisso com os padrões e com as exigências globais e os incorporou à sua cultura. O BSI também concedeu ao centro da Microland em Birmingham as certificações Cyber Essentials e Cyber Essentials Plus. O BSI tem orgulho de sua parceria com a Microland, em sua jornada na direção da excelência, e deseja sucesso no seu empenho em se tornar uma Aceleradora Digital", disse Nagendra Venkobarao, vice-presidente assistente do BSI India.

Sobre a Microland:

A Microland acelera a jornada da Transformação Digital de empresas globais, habilitando-as para produzir resultados empresariais de alto valor para seus clientes. Com sede em Bangalore, Índia, a Microland tem mais de 3.800 profissionais em seus escritórios na Austrália, Europa, Índia, Oriente Médio e América do Norte. A Microland habilita empresas globais para se tornarem mais ágeis e inovadoras, através da integração de tecnologias emergentes e da aplicação de automação, analítica e inteligência preditiva em seus processos empresariais.

Para mais informações: https://www.microland.com

Contato com a mídia:



Arun Kiran R



Chefe de Relações Públicas



arunkr@microland.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

Related Links

https://www.microland.com