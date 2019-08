A Microland nomeia Ashish Mahadwar como presidente de vendas globais e marketing

BANGALORE, Índia, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Microland, principal empresa de transformação digital de TI da Índia, anunciou hoje que Ashish Mahadwar se unirá à empresa sediada em Bangalore como presidente de vendas globais e marketing, baseado no escritório da Microland em San Jose, nos Estados Unidos. Mahadwar traz para a função a capacidade de acelerar a inovação e a escala global, visando desenvolver as necessidades dos clientes.

Uma carreira global diversificada de mais de 30 anos preparou Mahadwar para aumentar as capacidades de aplicação, infraestrutura e consultoria de forma global. Ele foi mais recentemente executivo-chefe de operações e receitas em uma empresa líder de serviços de TI na área da baía de San Francisco e, antes disso, foi consultor sênior na Bain Capital. Anteriormente ele foi membro do comitê executivo e vice-presidente executivo/gerente geral do grupo de negócios emergentes da CSC, reportando-se ao CEO, onde era responsável por todos os negócios da próxima geração. Entre 2003 e 2014, Mahadwar trabalhou na Cognizant Technology Solutions em uma variedade de funções. A última posição ocupada foi de vice-presidente sênior/gerente geral, serviços de aplicações para empresas.

Mahadwar vê a Microland como uma empresa de posição exclusiva no mercado de serviços de TI. Mahadwar observou, "Com trinta anos de foco na gestão de infraestrutura, a Microland pode apoiar as empresas em sua jornada digital de maneira verdadeiramente significativa. Atualmente, na medida em que a infraestrutura se mistura com a automação e a Internet das Coisas do setor Industrial (IIoT), essa especialização profunda significa que a Microland tem a agilidade e as habilidades de inovação para criar forte vantagem competitiva para nossos clientes. Estou muito empolgado com esta oportunidade".

Um orgulhoso membro do grande clube de funcionários da Microland que deixaram a empresa e depois retornaram, Mahadwar passou nove anos em funções importantes na Microland anteriormente em sua carreira, incluindo o lançamento da primeira empresa de serviços profissionais de Internet na Índia, como vice-presidente da planetasia.com. Mediante seu retorno, ele irá liderar a aquisição de novos clientes, fortalecer as relações com os clientes já existentes, criar parcerias de tecnologia e possibilitar a transformação estratégica da Microland como uma parceira que ajuda as empresas a passarem para um mundo digital.

"Por fim, a função de Ashish será expandir nosso progresso em todo o mundo, assegurando que a adoção, pelos nossos clientes da IA, automação e IIoT seja previsível, confiável, estável e líder do setor". Pradeep Kar, presidente da Microland, observou, "A Microland contará com Ashish para contribuir principalmente com a liderança de pensamento da Microland, reimaginando como a aplicação inovadora da infraestrutura da próxima geração irá acelerar praticamente todos os aspectos de uma empresa".

Sobre a Microland

O fornecimento de serviços digitais da Microland é sobre fazer com que a tecnologia faça mais e seja menos intrusiva. Já que ajudamos as empresas a passarem para tecnologias da próxima geração, asseguramos que a adoção dessa genialidade seja previsível, confiável e estável.

Incorporada em 1989 e sediada em Bangalore, na Índia, a Microland é formada por mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centros de fornecimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Para mais informações, visite o site da empresa www.microland.com.

