A Microland se posiciona como principal concorrente e com destaque em desempenho na PEAK Matrix™ do Everest Group na categoria soluções: automação de serviços de infraestrutura de TI 2018

BANGALORE, Índia, 26 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Microland, uma aceleradora digital , anunciou hoje que foi considerada como "principal concorrente" (major contender) e com "destaque em desempenho" (star performer) na PEAK Matrix™ do Everest Group na categoria soluções: automação de serviços de infraestrutura de TI 2018.

Como parte da avaliação, o Everest Group analisou os 20 principais prestadores de serviços na combinação de avaliação de analistas e feedback obtido de entrevistas com clientes. A PEAK Matrix é uma estrutura composta, que fornece avaliações objetivas, orientadas por dados e comparativas de prestadores de automação de serviços de TI, com base em sua visão, capacidade e impacto no mercado.

(Clique aqui para acessar o relatório)

O status de "destaque em desempenho", que é baseado no movimento relativo ano-a-ano positivo ampliado, é uma validação do foco da empresa sobre a automação inteligente como um dos principais impulsionadores da transformação digital nos ecossistemas do cliente. A Microland criou uma plataforma de automação inteligente e profundamente baseada em análises, que permite operações sem toque para todos os componentes da infraestrutura de TI: redes, nuvem, centro de dados e computação de usuário final. Ela tem com objetivo garantir a mínima intervenção humana em todas as etapas do ciclo de vida de infraestrutura de TI: avaliação, implementação/migração, gerenciamento e medição de ROI.

"Estamos entusiasmados por termos sido incluídos pela segunda vez consecutiva na PEAK Matrix do Everest Group para automação. Nosso melhor posicionamento no relatório de 2018 é a clara comprovação dos investimentos da Microland, no sentido de aumentar a previsibilidade das operações, usando análises e automação, conduzindo ao melhor ROI dos investimentos em TI e mais satisfação do cliente. Nós nos concentramos em criar um abrangente conjunto de automação , com inteligência artificial (IA), análises e aprendizado de máquina como espinha dorsal, atendendo de forma holística às necessidades digitais dos clientes corporativos", disse Sharad Heda, chefe de gabinete da Microland Limited.

"Impulsionado pela digitalização, o cenário dos serviços de infraestrutura de TI está passando por uma mudança significativa, com o foco principal mudando de eficiência de custo para habilitação digital. A Microland fez investimentos confiáveis no desenvolvimento de plataformas internas de automação e soluções voltadas para atender aos requisitos digitais dos clientes. Além de investimentos em ferramentas e tecnologias, sua capacidade de gerar altos níveis de satisfação dos clientes, a flexibilidade ao atender as necessidades desses clientes, a abordagem proativa na demonstração da inovação e as metodologias ágeis de implementação permitiram que a Microland se posicionasse como principal concorrente e com destaque no desempenho", disse Chirajeet Sengupta, parceiro de serviços de tecnologia da informação do Everest Group.

Sobre a Microland

A Microland acelera a jornada de transformação digital de empresas globais, permitindo que demonstrem resultados de alto valor para seus clientes. Com sede em Bangalore, Índia, a Microland tem mais de 3.800 profissionais nos escritórios na Austrália, Europa, Índia, no Oriente Médio e na América do Norte. A Microland permite que as empresas globais se tornem mais ágeis e inovadoras pela integração de tecnologias emergentes e pelo uso de automação, análises e inteligência preditiva em seus processos de negócios.

Para obter mais informações: http://www.microland.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

Related Links

http://www.microland.com