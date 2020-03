A Microsoft e a NFL ampliam parceria para acelerar a transformação digital em toda a Liga

"Estamos inspirados a continuar ajudando a NFL a acelerar sua transformação digital", disse Yusuf Mehdi, vice-presidente corporativo de vida moderna, pesquisa e dispositivos da Microsoft. "Trabalhamos juntos para inovar o jogo com os dispositivos Surface, para impulsionar o replay instantâneo e a análise do jogo para jogadores e técnicos na linha lateral. E, ao combinar o Surface e o Microsoft Teams mais profundamente no fluxo de trabalho acelerado da Liga, temos a oportunidade incrível de juntar o poder do hardware e do software para ajudar todos a serem mais produtivos".

Como parte da ampliação da parceria, a Microsoft e a NFL agora trabalharão juntas na moderna tecnologia de colaboração para fortalecer ainda mais a Liga, usando a nova plataforma Microsoft Teams. Criada para funcionar perfeitamente em dispositivos Windows, iOS e Android, o Microsoft Teams reúne bate-papo, chamadas, reuniões, arquivos, colaboração de documentos e fluxo de trabalho em um único aplicativo. Em vez de usar aplicativos diferentes para essas experiências, as equipes da NFL e toda a organização podem colaborar e permanecer constantemente conectadas com segurança no Microsoft Teams.

Os clubes da NFL já estão aproveitando a plataforma Microsoft Teams. O New York Jets usa o Microsoft Teams para garantir que mensagens importantes, como a seleção draft da equipe, sejam transmitidas com precisão em tempo real. Os campeões do Super Bowl, o Kansas City Chiefs, usam o Microsoft Teams para coordenar horários de viagens entre os olheiros do clube. E o Miami Dolphins usou o Microsoft Teams para planejar o Super Bowl LIV no Hard Rock Stadium.

"O Miami Dolphins conta com o Teams para todos os projetos estratégicos multifuncionais. Nas equipes, podemos colaborar facilmente em arquivos, gerenciar calendários compartilhados, organizar reuniões e usar integrações existentes. As equipes possibilitaram a cooperação com a NFL durante toda a temporada regular e com o planejamento do Super Bowl", disse Kim Rometo, vice-presidente e diretor de informações do Miami Dolphins.

A Microsoft continua a oferecer desempenho excepcional à NFL com o sistema de visualização lateral (Sideline Viewing System, SVS) do Microsoft Surface, trazendo imagens e informações de jogos quase em tempo real, como informações sobre distância e linha de jarda, para os jogadores e técnicos na lateral para os técnicos na cabine. Além disso, o Microsoft Surface Instant Replay (MSIR) traz a reprodução instantânea móvel para os oficiais em campo, ajudando a melhorar o ritmo do jogo. Com mais de 2.000 dispositivos Surface e 170 servidores Windows implementados em 35 estádios mundiais, a tecnologia Microsoft promove 333 eventos por ano para a NFL no dia do jogo.

Além da integração da lateral, a Microsoft trabalha com todas as equipes da NFL e seus parceiros para desenvolver integrações exclusivas de negócios voltadas para o consumidor, para fornecer soluções de produtividade no mundo real. Variando desde dispositivos Surface, que funcionam como o caderno das jogadas do time, até análises das filmagens sendo conduzidas na família de dispositivos Surface, até o uso no estádio em dias de jogo, até equipes operacionais de negócios usando dispositivos Surface em seus escritórios, fica claro que as equipes da NFL adotaram a Microsoft como verdadeiro parceiro de tecnologia.

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) possibilita a transformação digital para a era da nuvem inteligente e da vantagem inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta para conseguir mais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1098762/Microsoft_NFL_Vikings_Draft_Room_Teams.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1098761/Microsoft_NFL_Surface_Instant_Replay.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1098760/Microsoft_NFL_Surface_Sideline_Viewing_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

FONTE Microsoft Corporation

SOURCE Microsoft Corporation