A Microsoft lança novos avanços no Azure da nuvem para a borda antes da conferência Microsoft Build

REDMOND, Washington, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Na quinta-feira, a Microsoft Corp. anunciou uma série de novos serviços e tecnologias de desenvolvedor do Azure, colocando nas mãos de desenvolvedores recursos avançados que abrangem a inteligência artificial, a realidade mista, a Internet das Coisas (IoT) e o blockchain. Durante a Microsoft Build, a empresa compartilhará esses avanços adicionais na nuvem híbrida e na computação de borda na conferência, a fim de capacitar os desenvolvedores.

"É um momento incrível para os desenvolvedores. Desde o uso da inteligência artificial e da realidade mista em aplicativos até a beneficiar-se do blockchain para resolver problemas comerciais de negócios, as habilidades e o impacto dos desenvolvedores estão crescendo rapidamente", afirmou Scott Guthrie, vice-presidente executivo da Microsoft Cloud e do AI Group. "Atualmente, estamos oferecendo serviços inovadores do Azure para que os desenvolvedores criem a próxima geração de aplicativos. Com 95% dos clientes da Fortune 500 usando o Azure, essas inovações podem ter impacto de longo alcance".

Intensificação do compromisso da Microsoft em construir a plataforma de IA mais produtiva

A Microsoft anunciou um novo conjunto de tecnologias de inteligência artificial (IA) do Azure, com o objetivo de ajudar desenvolvedores e cientistas de dados a usarem a IA em qualquer solução.

Os serviços cognitivos do Azure permitem que os aplicativos vejam, ouçam, respondam, traduzam, raciocinem e muito mais. A Microsoft está lançando uma nova categoria de serviços cognitivos, chamada "Decision", que oferece aos usuários recomendações específicas para a tomada de decisões mais informada e eficiente. Essa categoria inclui o Content Moderator (moderador de conteúdo), o recém-anunciado Anomaly Detector (detector de anomalias) e um novo serviço, chamado Personalizer (personalizador), que usa o reforço de aprendizagem para fornecer aos usuários recomendações específicas para permitir tomadas de decisão rápidas e informadas.

As inovações no aprendizado de máquina do Azure simplificam o processo de criação, treinamento e implementação de modelos de aprendizado de máquina:

os recursos do MLOps com a integração do DevOps do Azure fornecem aos desenvolvedores a reprodutibilidade, capacidade de auditoria e automação do ciclo de vida do aprendizado de máquina de ponta a ponta;

Expansão de oportunidades na borda inteligente

A empresa lançou vários novos produtos e soluções, que continuam a atender às necessidades existentes e emergentes da nuvem híbrida e da computação de ponta:

a Microsoft lançou o Azure SQL Database Edge para apoiar o espectro de necessidades da computação de borda. Um mecanismo de SQL otimizado para requisitos de computação menores, com IA integrada, o produto combina o fluxo de dados com recursos de aprendizado de máquina e gráficos de banco de dados para habilitar a inteligência de borda. Como o Azure SQL Database Edge compartilha a mesma área de programação com o Banco de Dados SQL do Azure e o servidor SQL, os desenvolvedores podem facilmente levar os aplicativos à borda, sem precisar aprender novas ferramentas e linguagens, permitindo a experiência de programação consistente;

Redução de investimentos para capacitar os desenvolvedores de blockchain

No ano passado, a Microsoft anunciou o Azure Blockchain Workbench, que deu aos desenvolvedores uma interface de usuário simples para modelar aplicativos blockchain em uma rede pré-configurada compatível com o Azure. Os anúncios de hoje vão ainda mais longe.

O Azure Blockchain Service simplifica a formação, o gerenciamento e a governança de redes blockchain de consórcios, permitindo que as empresas se concentrem na lógica do fluxo de trabalho e no desenvolvimento de aplicativos. O Azure Blockchain Service implementa uma rede de consórcio totalmente gerenciada e oferece governança integrada para tarefas comuns de gerenciamento, como adicionar novos membros, definir permissões e autenticar aplicativos de usuário.

Mais de 6.000 desenvolvedores e criadores de conteúdo estarão com a Microsoft, em Seattle, na semana que vem, para a conferência, para conhecer os mais recentes avanços em tecnologias de nuvem e para desenvolvedores, bem como obter experiência prática com eles. Os anúncios de hoje oferecem aos desenvolvedores de todos os tipos novas ferramentas de ponta para criar a próxima geração de aplicativos para nuvem e borda inteligente. Haverá ainda mais apresentações na próxima semana no Build.

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital para a era da nuvem e da borda inteligente. Sua missão é capacitar toda pessoa e organização do planeta para realizar mais.

