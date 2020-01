A moda precisa ser amiga das mulheres

Nesse sentido, o mercado tem se preocupado cada vez mais com a experiência do cliente que consome produtos fashion . No entanto, observar situações absurdas como as citadas, infelizmente, não é uma raridade; principalmente quando falamos do mercado de moda para mulheres.

Notamos, em geral, que as consumidoras estão perdendo o interesse em roupas e sapatos que tenham apenas apelo estético e que seguem apenas tendências, sem preocupações com conforto e bem-estar.

Então, podemos dizer que a consumidora moderna, em especial, busca itens de vestuário que coincidam com suas atitudes, rotina e imagem. Moda não é só visual, é também comportamental. Uma mulher atual não tem mais interesse naquilo que não a representa verdadeiramente. Assim, marcas que conseguiram combinar design, praticidade, durabilidade e bem-estar estão crescendo no mercado. Hoje, o público feminino valoriza qualidade de matéria-prima, cheiros, texturas, acabamentos, processo produtivo, maciez, conforto, usabilidade, beleza e outros. As exigências aumentaram!

"Sempre zelamos pelo bem-estar e conforto. Costumamos dizer que a nossa marca cuida dos pés femininos, mas não abre mão de deixar as mulheres elegantes. Ninguém precisa escolher entre beleza e conforto. Isso nunca deveria ter existido; e a nossa marca sempre remou contra essa prática do mercado", diz Paula Albano, consultora de Branding e Vendas da Bubble – marca de calçados confortáveis.

Paula Albano reforça a preocupação com produtos funcionais. "Não abrimos mão do trabalho manual dos nossos artesãos sapateiros; esse processo garante a perfeição nas finalizações de cada produto. Trabalhamos com amor, não com escala produtiva. A Bubble existe para dar às mulheres todo o estilo e aconchego nos pés, para que elas possam encarar o seu dia-a-dia moderno".

Moda e bem-estar formam um paradigma que vem se estabelecendo junto à mulher urbana atual e contrariando tudo o que se sabia sobre consumo de moda feminina. Haja visto que, no passado, roupas, lingeries, acessórios e sapatos costumavam estar associados a uma certa dose de desconforto. Os tempos mudaram; os tempos estão mudando.

"É indispensável para a nossa marca que os sapatos sejam leves, práticos para calçar e usar. Além disso, é essencial que proporcione a nossas clientes o máximo de satisfação e bem-estar. E, contrariando o que muitos pensam, o conforto dos sapatos não precisar estar associado simplesmente a sandálias sem salto, tênis ou sapatilhas. Temos saltos maravilhosos. Todos com design pensado para gerar aconchego aos pés", destaca Jéssica Oliveira - vendedora da Bubble.

