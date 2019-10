A moeda de prata para colecionadores da Royal Canadian Mint homenageia Louis Riel, o líder da Nação Métis e pai de Manitoba

Nascido há 175 anos em Saint-Boniface, no ex-território de Rupert's Land, Riel foi fundamental no esforço de proteger os direitos da Nação Métis quando a terra, que se tornaria a província de Manitoba, foi transferida para o Domínio do Canadá. Ele é conhecido como o fundador de Manitoba, depois de negociar os termos sob os quais a província recém-criada se tornou parte da Confederação em 1870.

"A Mint tem um papel importante na cunhagem de moedas que contam a história das pessoas que moldaram o curso da história do Canadá", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Estamos orgulhosos por nossa mais recente moeda para colecionadores reconhecer que a liderança e a defesa incansável de Louis Riel para a Nação Métis fizeram uma contribuição inegável para Manitoba e para o Canadá.

"Louis Riel é tanto uma figura icônica quanto um modelo aspiracional não somente para a Nação Métis, mas para todos os canadenses. Ele protegeu a autodeterminação Métis, defendeu a linguagem, a religiosidade e os direitos indígenas, e combateu a injustiça", disse David Chartrand, presidente da Federação Métis de Manitoba. "Com sua liderança no Governo Provisional, a Nação Métis se tornou a parceira de negociação do Canadá na Confederação e fundadora de Manitoba. Estamos orgulhosos que a Royal Canadian Mint tenha trabalhado junto conosco para comemorar o 175o. aniversário do presidente Riel. Damos as boas-vindas a eles, e de fato, a todos os canadenses, em nossa comemoração tão especial".

Desenhada pelo artista da Nação Métis David Garneau, o reverso da Edição Especial de Dólar de Prova de 2019 apresenta um retrato de Riel usando uma jaqueta de pele de cervo com gola de pelos e adornada com bordado floral tradicional. A faixa Coventry que circula seu retrato forma uma metade arredondada do emblema da Nação Métis: um símbolo do infinito que representa a unificação de duas culturas e a imortalidade da Nação Métis.

"A moeda da Royal Canadian Mint presta um tributo digno ao eterno líder da Nação Métis", disse Clément Chartier, presidente do conselho da Nação Métis. "A visão e o sacrifício de Louis Riel não apenas moldaram a luta do povo Métis para assegurar seu lugar dentro da Confederação Canadense, mas também criou o próprio Canadá ocidental".

A inscrição em três idiomas do título de Riel na parte de baixo da faixa diz: LÍDER DA NAÇÃO MÉTIS (NIIKAANIIW POOR LA NAASYOON LII MICHIF - MÉTIS NATION LEADER - CHEF DE LA NATION DES MÉTIS). A moeda também apresenta uma gravação da assinatura de Louis Riel. A efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II de Susanna Blunt encontra-se no anverso da moeda.

Limitada por uma cunhagem em todo o mundo de 15.000 moedas, essa moeda de prata 99,99% pura tem preço de varejo de $ 59,95 CAD e pode ser encomendada a partir de hoje através de contato direto com a Royal Canadian Mint pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA ou pelo site www.mint.ca. A moeda também estará disponível nas boutiques da Royal Canadian Mint em Ottawa e Winnipeg, nas agências participantes dos Correios do Canadá e através da rede global de revendedores e distribuidores da Mint a partir de 5 de novembro de 2019.

