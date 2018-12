A Moksha8, empresa do portfólio da Montreux Partners, anuncia a nomeação de Mariano Garcia-Valiño para seu Conselho de Administração

BERWIN, Pensilvânia, 10 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A MOKSHA8, empresa de especialidades farmacêuticas, anuncia a nomeação de Mariano Garcia-Valiño como membro do Conselho e presidente de seus Comitês de Compensação e de Desenvolvimento de Negócios.

Mariano vem trabalhando na interseção de tratamento de saúde, negociações e empreendedorismo há mais de 25 anos, experimentando a área por muitos ângulos diferentes, seja construindo e operando empresas, liderando fusões e aquisições e licenciando transações, trabalhando para algumas das principais protagonistas no setor ou gerindo investimentos para firmas profissionais de participação acionária.

Recentemente, Mariano deixou o cargo de presidente-executivo da Biotoscana Investments, empresa que ele criou, lançou e abriu o capital em uma transação que foi a maior oferta pública inicial (IPO – Initial Public Offering) nas Américas em 2017 e a primeira IPO transnacional em uma década. Sob sua liderança, a empresa adquiriu, fundiu e transformou diversos laboratórios farmacêuticos locais em um grande laboratório de especialidades farmacêuticas racionalizado, de 10 países, e fechou negócios de licenciamento de mais de 40 compostos novos com algumas das principais protagonistas do mundo.

"Estamos muito satisfeitos por ter Mariano em nosso Conselho", disse o sócio-fundador da Montreux, Daniel K. Turner III. "Ele traz uma experiência inestimável no desenvolvimento de plataformas na América Latina e um histórico único de licenciamento e fusões e aquisições. Acreditamos que ele será fundamental para elevar a Moksha8 para o próximo nível".

"Estou muito satisfeito por poder trabalhar com as equipes da Montreux e da Moksha8, que conheço há vários anos e com as quais compartilho uma paixão pelo desenvolvimento de grandes negócios", disse Garcia-Valiño. "Mariano chegou em um momento fundamental", disse o presidente-executivo da Moksha8, Joel Barlan. "A empresa está deixando sua fase de start-up e já está preparada para acelerar o desenvolvimento. Acreditamos que a Moksha8 irá se beneficiar altamente de sua experiência".

Garcia-Valiño é formado em engenharia pela Universidade de Buenos Aires e fez mestrado pela Escola de Negócios de Harvard. Ele está radicado em Montevidéu, Uruguai.

Sobre a MOKSHA8:

A Moksha8 é uma empresa de especialidades farmacêuticas, focada em licenciar, comercializar e distribuir produtos terapêuticos inovadores e estabelecidos, nos dois maiores mercados da América Latina: Brasil e México.

Sobre a Montreux:

A Montreux Equity Partners é uma firma de investimentos privados, focada em fazer investimentos de capital para o crescimento das grandes empresas do amanhã. As empresas de seu portfólio se dedicam às tendências mais atrativas na área da saúde global. Atualmente, a firma está investindo recursos de seu sexto fundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/795407/Moksha8_Logo.jpg

FONTE Moksha8

SOURCE Moksha8