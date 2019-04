A Moutai organiza um fórum de revendedores sul-americanos

O fórum aconteceu no Hotel Marriott de Santiago, a capital do Chile. Sete revendedores da Argentina, do Chile, Panamá, Peru, de Suriname e de outros países da América Latina delinearam o crescimento do mercado em seus respectivos países.

"Todos vocês aqui são tanto exploradores como pioneiros"

Li Baofang foi direto ao ponto no início de seu discurso, quando disse "Gostaria de estender meus agradecimentos a todos vocês por trazerem a Moutai para a América do Sul. Com os seus esforços, lançamos a marca Moutai, uma parte importante da cultura chinesa, em alguns países da região. Acho que todos vocês aqui são tanto exploradores como pioneiros".

No fórum, Andres Toscanni, gerente de vendas de uma revenda uruguaia, se mostrou bastante otimista com a perspectiva de mercado para a Moutai, no Uruguai, ao afirmar que "os sul-americanos não são pessoas que contêm seus sentimentos e emoções e gostam de tomar alguma bebida todo dia. À medida que a Moutai se torna mais conhecida no Uruguai, nosso público vai, aos poucos, desenvolvendo o gosto pela marca".

Li Baofang concordou totalmente com a afirmação de Andres, acrescentando: "É um marco para o pessoal daqui gerenciar a distribuição de Moutai de maneira local. Gostaríamos de agradecer aos revendedores sul-americanos por tudo o que fizeram. Por meio deste fórum, a equipe da Moutai tem a oportunidade de não apenas saber como vocês conduzem seus negócios, mas também de entender como funciona o mercado no país".

"Fazer bons negócios com a Moutai também pode melhorar sua influência local. Trata-se de um produto que pode reunir sólidos recursos sociais, cujo resultado, após a inclusão da Moutai ao seu portfólio, seja aqui no país ou no exterior, será uma excelente estratégia de negócio".

A Moutai estabelece presença na América do Sul com 200 caixas de bebidas vendidas

Em 2005, a Moutai expandiu sua presença na América do Sul, quando a empresa de importação e exportação chileno-chinesa Seis Luces S.A. se tornou sua primeira revendedora no continente.

Yang Peizhi, gerente geral da Seis Luces, leu seus discursos redigidos em algumas folhas de um caderno de anotações. Ele disse que importou apenas 200 caixas de bebida no primeiro ano, após entrar no mercado sul-americano. No ano passado, a empresa dele vendeu 2.000 caixas de Moutai, dez vezes mais que há 14 anos.

Com anos de expansão contínua, a Moutai construiu uma rede de sete revendedores em seis países sul-americanos, que representaram 1,5% ou 33 toneladas das vendas da empresa para o exterior, número que aumenta em média 3% ao ano. As vendas na região totalizaram 44,76 milhões de yuans (cerca de US$ 6,7 milhões), representando 1,5% das vendas externas da empresa e crescendo 22% ao ano. A Moutai está no caminho de ampla expansão de sua presença no mercado sul-americano.

Li Baofang disse: "Não apenas a marca é originária de Guizhou, como a Moutai é também o orgulho da China e do mundo". Ele indicou que, ao contrário de vários produtos chineses com características regionais distintas, a Moutai é, ao mesmo tempo, uma marca nacional icônica e internacional. E acrescentou: "Como resultado, estamos nos esforçando para transformar a Moutai em uma marca verdadeiramente global, com produtos disponíveis em todos os cantos do mundo".

A Moutai funciona como um meio importante para o intercâmbio cultural entre a China e o mundo

Li Baofang acredita que a Moutai ajuda a promover a cultura chinesa no mundo.

"Permita que o mundo se apaixone pela Moutai, disponibilizando a bebida em todos os lugares. Alinhada com a estratégia de crescimento da China, a principal marca chinesa de bebidas alcóolicas, a Moutai, expande globalmente e oferece um meio importante para o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente".

"A Moutai é uma herança cultural intangível e especial. Ao contrário dos produtos fabricados em instalações de última geração nos países ocidentais desenvolvidos, a Moutai mantém seu legado, com vários elementos que descrevem sua tradição. Li Baofang afirmou que os revendedores sul-americanos deveriam visitar as instalações de Moutai com mais frequência. Qualquer pessoa no ramo de produção de qualquer tipo de bebida teria interesse em conhecer o processo secreto de fabricação da Moutai".

"A América do Sul é um mercado que não pode ser ignorado pela Moutai. Em seguida, a delegação da Moutai continuará sua turnê pela América do Sul, para promover ainda mais o crescimento da marca".

"Com capacidade de produção limitada, a Moutai, um tipo de recurso escasso, está agora com pouca oferta nos mercados internacionais. No Kweichow Moutai Group, todos valorizam as contribuições que fazem, enquanto se esforçam para criar um ambiente favorável para quem busca crescimento pessoal".

Li Baofang concluiu seu discurso e foi aplaudido pelo público.

