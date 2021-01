A mudança estratégica da SSG para Tóquio consolida o seu status de líder de geração de demanda B2B na APAC

Nos esforços contínuos da SSG para transformar o cenário de geração de demanda B2B na APAC, a mudança estratégica para Tóquio permite à empresa apoiar um dos mercados mais críticos da região.

Whife disse, "Nossa abordagem na APAC, que aperfeiçoamos nos últimos quatro anos, foi perfeitamente projetada para um local como o Japão, onde uma presença de negócios locais robusta é absolutamente imperativa."

Ao enfatizar a filosofia da SSG sobre o atendimento de regiões de negócios a partir do mercado interno, Whife continuou: "Somos defensores de um modelo de negócios localizado desde que nos deslocamos para a Ásia em 2016. Nosso foco, especialmente no Japão, está em oferecer um atendimento ao cliente realmente voltado para os nossos clientes, e isso depende de construir um escritório regional dotado de todos os funcionários necessários, desde as funções de vendas e operações até funções criativas e de analistas de dados preenchidas por talentos japoneses locais.

"Entendemos o privilégio de sermos bem recebidos pelo mercado japonês, e pretendemos honrar esse privilégio oferecendo suporte de primeira linha apoiado por soluções de marketing inovadoras e dados locais aprimorados."

A SSG tem realizado com sucesso campanhas B2B no idioma japonês por dois anos, com o suporte de seus extensos dados internos japoneses. "Nossos dados, que foram traduzidos e estruturados especificamente para a região, são, sem dúvida, os mais adequados aos esforços japoneses de geração de leads B2B", disse Whife.

O anúncio é feito ao mesmo tempo em que o entusiasmo do mercado local aumenta com a perspectiva de um provedor de demanda local verdadeiramente viável.

