A MYPINPAD recebe a primeira certificação do mundo para pagamentos com cartão sem contato em dispositivos móveis

A certificação fortalece a segurança da aceitação de cartões de crédito em smartphones e tablets e ajuda a desenvolver confiança na nova tecnologia, que permite aos comerciantes prescindir dos terminais de pagamento tradicionais.

NORTHBROOK, Illinois, 29 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A UL, empresa líder global em ciência da segurança, anunciou hoje que a MYPINPAD, fornecedora de autenticação pessoal segura para soluções de pagamento em smartphones e tablets, é a primeira empresa globalmente certificada para pagamentos sem contato do Conselho de padrões de segurança da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI) sobre os requisitos de segurança e teste do COTS (CPoC™) para sua solução MYPINPAD SoftPOS.

Um conjunto de princípios e requisitos para uma solução móvel de aceitação de pagamento sem contato, os requisitos de segurança e teste do CPoC oferecem uma estrutura de segurança para proteger a confidencialidade e a integridade de informações confidenciais de pagamento capturadas e processadas nas soluções de CPoC. O MYPINPAD SoftPOS facilita pagamentos feitos com chip sem contato, usando a interface de comunicação de campo próximo (NFC) de dispositivos comerciais comuns prontos para uso (COTS), como smartphones ou tablets. Criados para permitir aos comerciantes flexibilidade de aceitação de pagamento, o MYPINPAD SoftPOS aborda transações on-line com chip sem contato, que permitem ainda mais a aceitação do comerciante.

A certificação CPoC significa que o MYPINPAD SoftPOS atende aos principais requisitos de segurança que ajudam a garantir a segurança dos dados de pagamento obtidos por meio da interface NFC e do kernel sem contato no dispositivo COTS. Esses mecanismos de segurança, controles e atenuações protegem os dados da conta do consumidor e outros ativos, como chaves criptográficas, ajudando a garantir que o processo de pagamento seja protegido mesmo quando executado em dispositivos de consumo, como telefones celulares.

De acordo com Colin Greene, diretor executivo da MYPINPAD, a certificação CPoC promove a confiança do mercado na tecnologia da MYPINPAD. "Estamos extremamente entusiasmados com essa colaboração com a UL. Com sua vasta experiência no setor de pagamentos, a UL ajudou a MYPINPAD a conquistar confiança com parceiros e clientes e abriu caminho para o uso significativo de uma tecnologia disruptiva, que tem o potencial de mudar para sempre os esquemas de transações de pagamento com cartão", disse Colin Greene.

Hoje, os comerciantes aceitam pagamentos com cartão através de um terminal de cartão de crédito dedicado ou processam pagamentos por meio de leitores de hardware que podem transferir dados de tarja magnética para um aplicativo de pagamento sendo executado em um PC ou dispositivo móvel. O MYPINPAD SoftPOS permite que o comerciante deixe de lado essas duas opções e faça uma transação sem contato em um smartphone ou tablet sem nenhum hardware externo.

Isabelle Noblanc, vice-presidente e gerente geral da divisão de gerenciamento de identidade e segurança da UL, disse: "As empresas que desenvolvem sistemas de pagamento inteligentes e seguros que alimentam empresas e marcas de sucesso devem inovar com a segurança norteando o caminho. É por isso que, sendo a principal autoridade de segurança e proteção, a UL aplaude a MYPINPAD por obter a primeira certificação de todos os tempos dos requisitos de CPoC da PCI. Esse marco ajuda a garantir a conformidade da MYPINPAD e demonstra ainda mais como a UL está aprimorando a segurança do ecossistema de pagamentos".

