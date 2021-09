A National Football League, a NFL Players Association e a Dapper Labs anunciam novo acordo da NFT para criar destaques exclusivos de Vídeo Digital

Experiência digital inovadora que abrange a NFL, todos os 32 clubes e jogadores capacitarão os fãs a comprar, negociar e ter NFTs próprios com algumas das peças mais interessantes e favoritas no jogo

NOVA YORK e VANCOUVER, BC, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A National Football League (NFL), a National Football League Players Association (NFLPA) e a Dapper Labs, anunciam hoje uma colaboração para criar NFTs exclusivos de destaque digital (tokens não fungíveis) para fãs da NFL. O objetivo do negócio é impulsionar o engajamento dos fãs, permitindo que os fãs coletem momentos de vídeo digital das melhores partidas da temporada usando a tecnologia de blockchain de ponta da Dapper Labs.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Dapper Labs em seu lançamento de colecionáveis de vídeo digital da NFL", disse Joe Ruggiero, vice-presidente sênior de produtos de consumo da NFL. "Acreditamos que a tecnologia blockchain tem grande potencial para aprimorar a experiência dos fãs da NFL no futuro e estamos entusiasmados em ter a Dapper Labs como um de nossos primeiros colaboradores na exploração deste espaço emergente."

Os colecionáveis digitais totalmente novos darão aos fãs da NFL a oportunidade única de coletar e possuir NFTs com alguns dos maiores e mais falados momentos de jogo dos principais jogadores durante toda a temporada, incluindo os superastros atuais e lendas do jogo. Além disso, os fãs terão a chance de coletar algumas das maiores partidas da história da NFL.

"Desde o Hail Murray até o milagre de Mineápolis, a magia acontece nos estádios NFL. Como uma liga que eleva continuamente o nível, estamos orgulhosos de que a NFL e a NFLPA escolheram a Dapper Labs para oferecer aos fãs da NFL os momentos que estavam esperando em todo o mundo. Mal podemos esperar para dar aos mais de 300 milhões de fãs da NFL a oportunidade de possuir o jogo que lhes importa e interagir com o esporte de uma maneira totalmente nova", disse Roham Gharegozlou, CEO da Dapper Labs.

Quando a experiência for lançada, os fãs da NFL se encontrarão imersos em um mundo que celebra seu amor pelo jogo. Os fãs serão capacitados a comprar e abrir pacotes de NFTs com seus heróis da NFL favoritos, exibir suas novas coleções de NFTS digitais e trocar momentos com outros fãs. Eles também terão a capacidade de comprar, mostrar, vender ou negociar qualquer um de seus momentos em um mercado dedicado no Flow.

"A natureza insubstituível do NFT captura o que é especial sobre o fandom pelos esportes. Nossos jogadores estão imensamente entusiasmados com a NFLPA -- ao trabalhar com nossos parceiros empresariais da Dapper Labs e da OneTeam -- para dar este impulso significativo no mercado de colecionáveis digitais", disse Steve Scebelo, presidente da NFL Players Inc., o braço de marketing e licenciamento da NFLPA. "A grandeza única dos jogadores da NFL continuará a alimentar momentos memoráveis tanto na história quanto em tempo real durante a temporada, o que só aprofundará as conexões com seus fãs apaixonados."

A OneTeam Partners, parceira de licenciamento do grupo da NFLPA liderando seu negócio de mídia digital, facilitou o novo negócio em colaboração com todas as partes.

A experiência exclusiva da NFT será lançada no final desta temporada e levará a fandom ao próximo nível com acesso a recursos incríveis, ativações de fãs e engajamento comunitário que colocarão os fãs no centro da épica ação de jogos da NFL. Para saber mais, acesse nfl.dapperlabs.com

Sobre a NFL Players Association

A National Football League Players Association ("NFLPA") é o sindicato de jogadores profissionais de futebol na Liga Nacional de Futebol. Fundada em 1956, a NFLPA tem um longo histórico de garantia de reconhecimento e representação adequados dos interesses dos jogadores. A NFLPA mostrou que fará o que for necessário para garantir que os direitos dos jogadores estejam protegidos, incluindo deixar de ser um sindicato, se necessário, como em 1989. Em 1993, a NFLPA foi oficialmente reconhecida como a União representando os jogadores e negociou um acordo de negociação coletiva marcante ("CBA") com a NFL. A atual CBA governará o esporte até a temporada NFL de 2030.

Sobre a Dapper Labs

A Dapper Labs, a empresa por trás da NBA Top Shot e os desenvolvedores originais por trás do Flow blockchain, utilizam a tecnologia blockchain para trazer NFTs e novas formas de engajamento digital para fãs em todo o mundo. Desde que foi fundada em 2018, a Dapper Labs deu aos entusiastas consumidores uma participação real no jogo, aproximando-os das marcas que amam, permitindo que as comunidades engajadas e animadas contribuir e renovar novos caminhos para que eles mesmos se tornem criadores. Os parceiros atuais do estúdio da Dapper Labs incluem a NBA, a NBPA, a WNBA, a WNBPA, a Warner Music Group, a Ubisoft, a Genies e a UFC. Os investidores notáveis nos laboratórios Dapper incluem Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung e os fundadores da Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga, AngelList, entre outros. Para mais informações sobre os produtos e a missão da Dapper Labs, acesse dapperlabs.com.

Sobre a OneTeam Partners

Formada em novembro de 2019, a OneTeam Partners é uma joint-venture entre a NFL Players Association (NFLPA), a MLB Players Association (MLBPA) e a RedBird Capital Partners. A OneTeam ajuda os atletas a maximizarem o valor de seu nome, imagem e direitos semelhantes, transformando a maneira como os atletas interagem com empresas em quatro verticais: licenciamento, marketing, conteúdo e investimentos. A OneTeam representa uma variedade de interesses comerciais em nome da NFLPA, MLBPA, principal liga de futebol PA, equipe nacional dos EUA, WNBPA e Rugby PA dos EUA.

Contatos para a imprensa: National Football League (NFL) - Liana Bailey, [email protected]; Dapper Labs - Rachel Rogers, [email protected]

FONTE Dapper Labs, Inc.

