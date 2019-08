A Nexen Tire divulga a nova fábrica da Europa na cerimônia de inauguração e corte de fita na República Tcheca

A cerimônia de abertura da fábrica europeia da Nexen Tire aconteceu com o lema "A nova onda para o futuro", que marca a nova era da Global Nexen. Mais de 300 convidados estiveram presentes, incluindo Travis Kang, diretor executivo global da Nexen Tire, Petr Ocko, vice-ministro da indústria e comércio da República Tcheca, Oldrich Bubenicek, governador da região de Usti nad Labem, Moon Seoung-hyun, embaixador coreano na República Tcheca, Zadetz Zdenka Hamousova, prefeito de Zatec, principais figuras de OE e RE, parceiros de negócios, imprensa local, equipe de construção e funcionários. Os convidados comemoraram a conclusão das quatro principais redes globais de P&D e produção da Nexen Tire, além de compartilharem informações detalhadas sobre as estratégias e tecnologias específicas da empresa.

"A abertura da fábrica na Europa trará aumento na eficiência da Nexen Tire, além de resposta mais rápida às montadoras vizinhas. Reconhecendo a importância de estar mais perto dos clientes, estabelecemos uma base de produção para responder às necessidades deles de maneira mais rápida e flexível", disse Travis Kang, diretor executivo global da Nexen Tire. "Sendo o principal fabricante da Coreia, com 77 anos de história sobre conhecimento e tecnologia da indústria de pneus, planejamos aumentar a capacidade de produção global, indo além dos desafios e dando grandes passos na indústria global de pneus".

Após a abertura e a cerimônia de inauguração, os convidados puderam visitar a nova fábrica e conhecer a Smart Factory, com fabricação sem defeitos na qualidade do produto, por meio de um sistema operacional capaz de encontrar falhas antecipadamente.

A fábrica da Nexen Tire na Europa iniciou suas operações em abril de 2019. Localizada na República Tcheca, tem excelente acesso aos maiores mercados da Europa, como a Alemanha, a França e o Reino Unido. A fábrica da Europa servirá como uma grande base de produção, com um centro de P&D, e a Smart Factory aumentará a capacidade de produção global da Nexen Tire.

###

Sobre a Nexen Tire

A Nexen Tyre, fundada em 1942, é um fabricante global de pneus com sede na Coreia do Sul. É uma das fabricantes de pneus que mais cresce no mundo, trabalhando com mais de 500 revendedores, em 137 países (em maio de 2019), e tem quatro fábricas: duas na Coreia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, China. A planta de Zatec, na República Tcheca, também começou a operar em 2019. A Nexen Tire produz pneus para carros de passeio, SUVs e pickups leves, com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também se concentra na produção de pneus UHP, que são baseados em tecnologias avançadas. A Nexen Tyre fornece pneus originais para fabricantes globais de carros de vários países. Em 2014, a empresa conquistou pela primeira vez o Grand Slam dos 4 maiores prêmios de design do mundo entre os vários fabricantes de pneus. Para obter mais informações, visite o site: http://www.nexentire.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/966919/Nexen_Tire_New_Europe_Plant.jpg

FONTE Nexen Tire

SOURCE Nexen Tire