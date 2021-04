A nova criptomoeda ELONGATE promete um total de US$1 milhão a várias instituições de caridade

Em uma série de transmissões semanais ao vivo, chamadas de festas beneficentes com sua comunidade unida de investidores, a Elongate doou para organizações beneficentes que incluem a Children International, a Action Against Hunger e a The Ocean Cleanup. Em 4 de Abril, a Children International aceitou a primeira doação de US$75.000, um valor que aumentou para US$325.000 na última festa beneficente da Elongate em 18 de Abril. A Action Against Hunger e o The Ocean Cleanup receberam um total de US$250.000 da comunidade Elongate. Um compromisso adicional foi reservado para a Big Green, que se juntará à Elongate em um evento de transmissão ao vivo alinhado com as comemorações do Dia da Terra deste ano. A Big Green é uma organização sem fins lucrativos fundada por Kimbal Musk e Hugo Matheson, com a missão de criar locais saudáveis onde as crianças possam aprender e crescer.

A Elongate é uma moeda criptográfica que nasceu de um tweet datado de 25 de março pelo ícone da tecnologia, o bilionário e filantropo Elon Musk. A partir daí, um desenvolvedor de blockchain criou a Elongate, uma moeda voltada para a comunidade que integra a natureza geral do comércio de criptomoedas com iniciativas beneficentes. Alguns dias após o início, os membros da comunidade se organizaram para manter, administrar e ampliar o projeto. A Elongate é atualmente liderada por seu CEO, Lorenzo Andree, um informático de negócios com base na Suíça. A equipe está em constante expansão e está empenhada em desenvolver ainda mais suas operações. No momento, a Elongate não tem afiliações com Elon Musk.

À luz das inúmeras iniciativas sobrepostas e empolgantes da Elongate, Gene Rhode Fuensalida Pantig, diretor de marketing da Elongate explica: "A Elongate tem um objetivo concreto de servir como uma "porta" para as iniciativas digitais sejam ampliadas para o mundo real. O espaço de criptomoeda é um poder inexplorado em que seus apoiadores - vindos de todas as esferas da vida - estão dispostos a ajudar a mudar o mundo. A caridade é parte integrante do ecossistema da Elongate e nosso objetivo é comprovar isso no futuro ao expandir nossas ofertas. Além de iniciativas filantrópicas, também estamos no processo de implementar uma plataforma de lançamento de NFT e outras inovações em criptomoedas. A Elongate está em posição de diversificar sua identidade não apenas no espaço digital e criptográfico, mas também no mundo real."

Atualmente, a Elongate consiste de uma comunidade com mais de 250.000 titulares, com um total de mais de 140.000 seguidores em todas as suas plataformas e canais. Para mais informações sobre a Elongate, acesse https://www.elongate.cc/

Contato para a mídia:

Gene Rhode Fuensalida Pantig

[email protected]

diretor de marketing

ELONGATE

Sobre a ELONGATE

Em março de 2021, a ELONGATE começou como um meme, inspirado por seu bilionário favorito, Elon Musk. A batalha contra a pandemia global forçou o mundo a adotar iniciativas digitais em uma trajetória parabólica. A Elongate tem como objetivo aproveitar nossa chance de autorreflexão e canalizar isso para atos beneficentes que podem ajudar a transformar este mundo em um lugar melhor. Para mais informações sobre a Elongate, acesse seu site oficial em https://www.elongate.cc/, visite-a no Facebook em https://www.facebook.com/elongate.cc e siga-a no Instagram @elongate.cc.

Sobre a Children International

A Children International, sediada em Kansas City, Missouri, EUA, é uma organização humanitária global sem fins lucrativos que trabalha para ajudar a encerrar o ciclo da pobreza geracional. Por meio de uma abordagem personalizada de longo prazo, a Children International apoia crianças e jovens nas duas primeiras décadas de suas vidas, oferecendo acesso a informações e inspiração nas áreas de saúde, educação, capacitação por meio de habilidades para a vida e emprego. Quando equipados para transformar suas próprias vidas, os jovens também transformam suas famílias e comunidades e, como resultado, multiplicam o bem no mundo. Para saber mais sobre como apoiar sua missão, inclusive por meio de doações de criptomoeda, acesse https://www.children.org/

Sobre a Action Against Hunger

A Action Against Hunger é a especialista mundial em combate à fome e líder de um movimento global que visa acabar com a fome que ameaça a vida para sempre. Por mais de 40 anos, a organização humanitária e de desenvolvimento está na linha de frente, tratando e prevenindo a fome em quase 50 países. Ela atendeu a mais de 17 milhões de pessoas apenas em 2019.

Sobre a Ocean Cleanup

A Ocean Cleanup desenvolve tecnologias avançadas para livrar os oceanos mundiais de plásticos. Fundada em 2013 por Boyan Slat, a Ocean Cleanup agora emprega aproximadamente 95 engenheiros e pesquisadores. A fundação está sediada em Rotterdam, na Holanda.

Sobre a Big Green

A Big Green é uma organização nacional sem fins lucrativos dedicada à criação de locais saudáveis onde as crianças possam aprender e crescer. Por meio de ambientes de aprendizagem ao ar livre, jardins e programação, a Big Green estabelece conexões entre educação e saúde e oferece experiências que envolvem a criança como um todo. Fundada em 2011 por Kimbal Musk e Hugo Matheson para tratar de disparidades de saúde relacionadas à dieta, a Big Green cresceu desde então para trabalhar em quase 650 escolas em Los Angeles, Denver, Chicago, Memphis, Detroit, Indianápolis e Pittsburgh, e apoia estudantes, professores e famílias por meio de programação na escola, on-line e em casa. Para mais informações, acesse https://biggreen.org/ ou siga-a no Twitter e Instagram @ BigGreen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1494364/ELONGATE_Image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1493177/ELONGATE_Logo.jpg

FONTE ELONGATE

Related Links

https://www.elongate.cc/



SOURCE ELONGATE