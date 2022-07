A nova solução financeira da Huawei que integra rede e nuvem desenvolve nova conectividade para finanças mais inteligentes e ecológicas

Com o rápido desenvolvimento da economia digital global, a TIC de última geração está profundamente integrada aos serviços financeiros, acelerando o desenvolvimento da FinTech. Com base nesse cenário, bancos de todos os tamanhos evoluem para oferecer serviços financeiros inteligentes e on-line e migram seus serviços para nuvens.

As redes são a base para as finanças digitais. No entanto, as redes bancárias atuais enfrentam muitos desafios, como invocar rapidamente recursos de coleta cruzada de dados e melhorar a eficiência de O&M, criando, assim, novos requisitos para a inovação digital dos bancos.

"Para resolver esses desafios, a Huawei aprimorou sua solução financeira que integra rede e nuvem, concentrando-se na construção de nuvens, conexão de nuvens e migração para nuvens", afirmou Kevin Hu. "Totalmente preparada para o futuro, a solução oferece uma arquitetura de rede ágil e estável, necessária para a implementação de novos serviços em minutos e para a viabilização de O&M integrada de aplicativos e redes, melhorando a eficiência da inovação e oferecendo garantia em tempo real de experiência de serviço."

Construção de nuvens: a transformação digital financeira começa a partir de uma rede de direção autônoma (ADN) L3.5 para data centers.

A solução ADN L3.5 da Huawei estende os recursos da ADN para vários data centers. Essa solução oferece recursos Runbook designer, MDC e AOC e suporta gerenciamento de dispositivos de terceiros e interconexão com nuvens públicas. Ela também conecta automaticamente vários data centers e nuvens públicas, reduzindo o tempo médio de migração dos serviços de dias para minutos.

Essa solução permite O&M integrado de aplicativos e redes. Mais especificamente, implementam-se sondas nas redes para espelhar o tráfego de serviços para a plataforma de análise de desempenho dos serviços da Huawei partner Netis. A iMaster NCE oferece APIs abertas para colaborar com essa plataforma, facilitando a análise dos indicadores em tempo real para O&M de serviços de ponta a ponta.

Alinhados com a filosofia verde e de baixo carbono, os switches CloudEngine da Huawei adotam tecnologias avançadas de dissipação de calor, módulos de transmissão com eficiência energética e modos de porta de alta densidade, proporcionando consumo de energia 54% mais baixo por bit do que a média do setor.

Conexão de nuvens: a compressão de tráfego WAN e a otimização inteligente aceleram o fluxo eficiente dos dados dos serviços financeiros.

A Huawei lançou a primeira solução de compressão de tráfego multiponto de rede completa do setor, que pode comprimir o tráfego WAN em mais de 37%. Além disso, o recurso de otimização inteligente da Huawei ajuda a expandir a capacidade sem adicionar linhas privadas, reduzindo os custos das linhas privadas.

A solução WAN da Huawei comporta otimização inteligente, que equilibra a utilização da largura de banda entre várias linhas privadas. Isso evita a expansão desnecessária da capacidade devido à agregação de tráfego em links movimentados, reduzindo assim os custos de expansão das linhas privadas.

Migração para nuvens: SD-WAN e Wi-Fi 6 possibilitam a experiência de serviço ideal em redes de filiais.

Para simplificar o acesso à nuvem para as filiais, a Huawei lançou a solução SD-WAN, que elimina a necessidade de planejamento e simplifica a instalação de dispositivos. Dessa forma, as redes podem ser provisionadas remotamente em dez minutos para um acesso super rápido às nuvens. O iMaster NCE-Fabric implementa gerenciamento remoto, eliminando O&M no local e reduzindo as reclamações.

Em cenários de filiais, a solução Fully-Wireless Campus Network da Huawei permite distância de cobertura de sinal Wi-Fi 6 20% maior do que a média do setor. Ela também garante sinais sempre ativos para os usuários e roaming sem perdas, melhorando muito a experiência do serviço em redes de filiais.

No futuro, a Huawei continuará inovando e trabalhando com mais clientes e parceiros financeiros para que, juntos, explorem e implementem soluções inovadoras, levando o setor financeiro a um futuro digital com finanças mais inteligentes e ecológicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864461/image_1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei