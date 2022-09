A nova tecnologia de impressão 3D da Polyplastics para POM DURACON (R) acelera o ciclo de desenvolvimento de produtos

TÓQUIO, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Polyplastics Co., Ltd., fornecedora líder global de termoplásticos de engenharia, desenvolveu uma tecnologia de impressão tridimensional (3D) para a produção de produtos de polioximetileno (POM) DURACON (R). A tecnologia, conhecida como extrusão de materiais (MEX), oferece propriedades físicas semelhantes às de artigos moldados por injeção, embora seja impressa em 3D. A Polyplastics apresentará com destaque a nova tecnologia de impressão 3D na próxima exposição K 2022 (corredor 7A/B02), que será realizada de 19 a 26 de outubro em Düsseldorf, na Alemanha.

O processo MEX também pode ser aplicado em avaliações preliminares de propriedades físicas, funções, durabilidade e outras propriedades, sem a necessidade de um molde, ajudando, assim, a acelerar o ciclo de desenvolvimento de produtos. O processo MEX é uma tecnologia de impressão 3D típica, que utiliza materiais de resina termoplástica. Com filamentos de resina como material de entrada, esse método produz estruturas 3D rastreando e aplicando camadas repetidamente enquanto deposita um material derretido extrudado através de um bico minúsculo. Normalmente, apenas resinas amorfas ou resinas com baixa cristalinidade (como por exemplo, ABS e poliamida) eram adequadas para uso no processo de impressão 3D MEX. A alta cristalinidade e a rápida taxa de cristalização do POM tornaram-no inadequado para uso no processo de impressão 3D MEX.

Para resolver as limitações do POM, a tecnologia de impressão 3D MEX da Polyplastics combina uma seleção mais apropriada de classes de POM com condições de impressão otimizadas para seu comportamento de cristalização. Além de acelerar o ciclo de desenvolvimento de produtos, a tecnologia MEX também pode ser direcionada para a fabricação de baixo volume de produtos personalizados.

A Polyplastics está solicitando uma patente para a tecnologia de impressão 3D com POM DURACON (R) e, além disso, a empresa está desenvolvendo outros materiais de filamento de POM DURACON (R) para uso em impressão 3D, inclusive classes reforçadas. A empresa também está aceitando pedidos de amostras de teste reais de produtos.

Para mais informações, acesse: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/13.html

Sobre a Polyplastics

*DURACON (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

