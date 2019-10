A nova vida do "THE BROKEN BUTTERFLY", um filme raro de 1919 restaurado após 100 anos, em 2019

"Estou grato pela parceria da The Film Foundation com o LOUIS XIII. Por muitos anos, o conhaque tem proporcionado um suporte generoso para a preservação, exposição e programas de educação da fundação. O LOUIS XIII tem paixão pelo seu legado, e é gratificante saber que está igualmente comprometido com a proteção da herança cinematográfica do mundo e com o compartilhamento dessas grandes obras de arte com o público nas décadas futuras", disse Martin Scorsese, fundador e presidente da The Film Foundation.

A estreia aconteceu no dia 4 de outubro no The Whitby Hotel na cidade de Nova York, seguida de uma sessão exclusiva de perguntas e respostas, e um jantar privado com Martin Scorsese e Ludovic du Plessis, diretor-executivo global do LOUIS XIII. Estavam também presentes na celebração dessa restauração incrível do cinema personalidades notáveis como Kelly Rutherford, Halston Sage, Jean Reno, Fran Lebowitz, J. Smith-Cameron, Stellene Volandes, Brigitte Lacombe, Kenneth Lonergan e outros. A estreia de Nova York deu início a uma série de exibições que serão realizadas em Londres e Los Angeles, com a participação de cineastas convidados especiais.

"Graças à The Film Foundation e Martin Scorsese, o filme THE BROKEN BUTTERFLY pode ser vivenciado mais uma vez, depois de um século. Para nós do LOUIS XIII, a restauração desse pedaço de memória é um prazer e uma verdadeira honra. O tempo é a nossa matéria prima", disse Ludovic du Plessis, diretor-executivo global do LOUIS XIII.

O filme THE BROKEN BUTTERFLY de Maurice Tourneur foi primeiramente apresentado em 1919 e nunca mais reapresentado. Agora, 100 anos depois, foi meticulosamente restaurado com o patrocínio do conhaque LOUIS XIII. O filme conta-nos a história eterna do amor perdido e encontrado, de emoções e memórias que definem uma vida.

Apenas vinte por cento dos filmes americanos produzidos nas décadas de 1910 e 1920 sobreviveram em sua forma completa, e por isso a oportunidade de assistir a qualquer filme mudo totalmente restaurado é muito especial. É verdadeiramente um evento extraordinário principalmente quando esse filme é uma joia raramente exposta realizada por um cineasta reconhecido. The Film Foundation, fundada em 1990 por Martin Scorsese, tem ajudado na restauração de mais de 850 filmes apresentados em festivais, museus, teatros e instituições educacionais em todo o mundo. O filme THE BROKEN BUTTERFLY exigiu uma restauração digital em 4k extensa que durou mais de 6 meses antes de ser apresentado ao público.

Para informações adicionais acesse http://press.louis-xiii.com/TheBrokenButterfly/Press/.

Para imagens da estreia na cidade de Nova York City acesse http://bfa.com/events/29661/share/louis_xiii_butterfly_voelkel.

CONTATOS: Contatos do conhaque LOUIS XIII para a imprensa: Caroline Sarrot-Lecarpentier – diretora global de comunicações - csl@louisxiii-cognac.com; Andréa Foraison – gerente global de comunicações - andrea.foraison@louisxiii-cognac.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1007508/The_Film_Foundation_and_LOUIS_XIII_Cognac3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1007509/The_Film_Foundation_and_LOUIS_XIII_Cognac1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1007510/The_Film_Foundation_and_LOUIS_XIII_Cognac2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1007511/The_Film_Foundation_and_LOUIS_XIII_Cognac4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1007512/The_Film_Foundation_and_LOUIS_XIII_Cognac5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1007513/The_Film_Foundation_and_LOUIS_XIII_Cognac6.jpg

FONTE LOUIS XIII Cognac

Related Links

https://www.louisxiii-cognac.com



SOURCE LOUIS XIII Cognac