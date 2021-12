A Nowports obtém 60 milhões de dólares para revolucionar a cadeia de abastecimento na América Latina

"Estamos entusiasmados pelos desafios que vamos enfrentar com este novo investimento, começando com um crescimento mais acelerado nos países onde já estamos, e também em reforçar a relação com os países da Ásia dos quais mais importamos. Sem esquecermos da transformação digital com ferramentas mais eficientes e facilidades financeiras. Em termos abrangentes, a Nowports é a solução mais completa para as cadeias de abastecimento na América Latina", diz Alfonso de los Ríos, cofundador e CEO da Nowports.

Em seu terceiro aniversário, a Nowports arrecada capital para manter um crescimento agressivo no Brasil, desenvolver a capacidade de seus escritórios atuais e apoiar o desenvolvimento dos seus clientes, com mais de US$ 100 milhões para financiamento de estoques com sua nova ferramenta.

Atualmente, a Nowports agiliza os procedimentos de importação e exportação de empresas latino-americanas e melhora a visibilidade de suas cadeias de abastecimento com informações de valor.

A empresa procura expandir-se como agente digital de carga para se tornar uma solução completa com serviços de financiamento e seguros de carga em um único lugar.

Esta é uma das grandes conquistas para a Nowports em 2021. Seu escritório no Peru existe há três meses e superou expectativas para clientes adquiridos e movimentação de carga. Recentemente, iniciou a sua implantação no Brasil, país da América Latina com o maior comércio marítimo e um elemento-chave para a região, devido ao seu tamanho e posição geográfica. Com sua ferramenta de financiamento de estoques, busca estimular o crescimento de seus clientes em uma fase fundamental da reabertura econômica.

"A crise da cadeia de abastecimento atual enfatiza a necessidade de maior transparência e eficiência na complexa rede de logística global. A plataforma da Nowports leva o comércio internacional à Internet. Estamos entusiasmados em apoiar a missão desta equipe em modernizar a movimentação de cargas na América Latina", disse Matt Pieterse, investidor da SoftBank.

A Nowports aumentou sua primeira rodada de financiamento em 2019 na sua classificação do Y Combinator W19, com a missão de inovar a indústria de despachantes de carga. Em sua Série A, encerrada em julho deste ano, arrecadou US$ 24 milhões. Atualmente, a Nowports possui escritórios ativos no México, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru e Brasil.

SOBRE A NOWPORTS

A Nowports é o primeiro agente digital de carga da América Latina. Ela combina seus conhecimentos de logística e uso de tecnologia para transportar mercadoria de forma eficiente, transparente e segura. Seus clientes recebem soluções logísticas personalizadas, incluindo rotas e tarifas rápidas, rastreamento do trajeto de suas cargas a qualquer momento, acesso a documentos e relatórios digitalizados, além de comunicação com todos os envolvidos em um espaço colaborativo. A Nowports fez parte da aceleradora Y Combinator e recebeu investimentos da Mouro Capital, Foundation Capital, Broadhaven Ventures, Monashees e Base10 Partners em sua Série A, além de investidores-anjos de grandes empresas, como Ricardo Weder de Jüsto, Carlos Salinas de Luuna e Justin Mateen do Tinder. Com inteligência artificial, big data e Internet das Coisas, a Nowports continua trabalhando para facilitar o dia a dia das equipes de logística das empresas latino-americanas.

