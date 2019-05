A NTC concede licença adicional e direitos de distribuição para a Santen para sua combinação fixa de dexametasona com levofloxacina no sudeste asiático

MILÃO, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A NTC Srl, uma empresa farmacêutica voltada para a P&D, com matriz na Itália, e a Santen Pharmaceutical Co. Ltd, uma empresa líder em oftalmologia, anunciaram hoje a extensão de seu acordo original para a Europa assinado em dezembro de 2017. A NTC concede a licença e os direitos de distribuição para um de seus produtos de pesquisa e desenvolvimento – uma combinação fixa de levofloxacina+dexametasona em forma de colírio – para a Santen. Os países cobertos pelo acordo de extensão incluem Vietnã, Tailândia, Singapura, Malásia, Filipinas, Indonésia, Mianmar, Hong Kong, Macau, Brunei, Laos, Camboja, Sri Lanka, Bangladesh e Paquistão.

A combinação fixa de levofloxacina+dexametasona em forma de colírio tem por objetivo levar para a comunidade de oftalmologia uma novidade no tratamento após a cirurgia de catarata.

Para fornecer evidência de apoio ao seu produto, a NTC completou o estudo clínico internacional Leader7 de grupo paralelo, multicêntrico, aleatório e de avaliação cega criado para provar que um tratamento de uma semana de profilaxia antibiótica é comparável com um tratamento de duas semanas, reduzindo, desta forma, a exposição desnecessária dos pacientes aos antibióticos.

"Estamos orgulhosos pela intensa e produtiva parceria com a Santen", declarou Riccardo Carbucicchio, presidente do conselho e CEO da NTC. "Acreditamos que a evidência de apoio à combinação levofloxacina+dexametasona oferecerá grandes indícios para a comunidade de oftalmologia e o benefício de tratar melhor dos pacientes que passam pela cirurgia de catarata", ele acrescentou.

Sobre a NTC

A NTC é uma empresa farmacêutica com matriz em Milão – Itália, com distribuidores e parceiros em mais de 100 países no mundo, envolvida em pesquisa, desenvolvimento, registro e comercialização de medicamentos, dispositivos médicos e suplementos alimentares em oftalmologia e em outras áreas terapêuticas incluindo pediatria e gastrometabolismo. A NTC oferece aos seus mais de 200 parceiros produtos farmacêuticos inovadores de alto padrão de qualidade. Para mais informações, visite o endereço www.ntcpharma.com.

Sobre a Santen

Como empresa especializada e dedicada à oftalmologia, a Santen conduz pesquisa, desenvolvimento, marketing e vendas de produtos farmacêuticos sem necessidade de receita médica e dispositivos médicos. A Santen é a líder do mercado de medicamentos oftálmicos de prescrição no Japão e seus produtos agora alcançam pacientes em mais de 60 países. Com conhecimento científico e capacidades organizacionais cultivadas durante uma história de quase 130 anos, a Santen fornece produtos e serviços para contribuir com o bem-estar dos pacientes, de seus entes queridos e, consequentemente, da sociedade. Para mais informações, visite o site da Santen www.santen.com.

