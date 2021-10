A nuvem e o futuro dos Contact Centers na visão da NICE

Peguemos como exemplo a evolução na adoção da nuvem no mercado de Contact Center. Durante muito tempo, as empresas construíram suas plataformas e atuavam como integradoras, já que ficava a cargo delas a administração de todo o complexo ecossistema tecnológico: data centers, servidores, sistemas operacionais, bancos de dados, unidades de armazenamento, antivírus, upgrades e updates, entre outros. Tudo isso era de responsabilidade interna, mesmo que esta companhia optasse pelas melhores soluções do mercado.