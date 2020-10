A OHL ganha um grande projeto na Flórida - Trânsito Rápido do Corredor Sul (South Corridor Rapid Transit) - avaliado em 368 milhões de dólares

MADRI, 19 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A OHL, por meio de sua subsidiária OHL USA, obteve seu contrato mais importante, até o momento, na Flórida, por um valor de 368 milhões de dólares (310,2 milhões de euros), e a pedido do Departamento de Transporte e Obras Públicas de Miami-Dade.

O objetivo do projeto é converter o Corredor Sul (South Dade Transitway) em um Projeto de Trânsito Rápido de Ônibus (Bus Rapid Transit - BRT). É um dos seis corredores de trânsito rápido do Plano Estratégico de Trânsito Rápido da Área de Miami (Strategic Miami Area Rapid Transit Plan-SMART) e o primeiro a avançar para a fase de construção. O projeto percorre 20 milhas de trânsito exclusivo com direito de passagem entre a estação SW 344th Street e Dadeland South adjacente à US-1, Old Dixie Highway e Flagler Avenue, e conecta cinco municípios no sul da Flórida. Os principais escopos de trabalho incluem a construção de 14 estações de BRT no Corredor Sul e uma Garagem Park and Ride. Além disso, irá reduzir o tempo de viagem para os consumidores, criar um direito de passagem dedicado, instituir tarifa pré-paga para embarque mais rápido e aumentar a segurança.

A OHL Building, subsidiária da OHL, participará do projeto com a construção do SW 168th Street Park e Ride Garage, além da prestação de serviços de coordenação arquitetônica para os ajustes das estações.

Em 2020, a OHL teve sucesso na conquista de novos trabalhos significativos nos Estados Unidos. Com o projeto do Corredor Sul, a OHL USA ganhou mais de US$ 1 bilhão em novas obras em setembro de 2020. Outros projetos importantes incluem: um contrato para ampliação de rodovias e pontes e reconstrução da Tri-State Tollway em Illinois por US$ 151,6 milhões (€ 127,80 milhões); um contrato de Design Build para a construção da Estação Elmont em Long Island, NY, por US$ 65 milhões (€ 54,8 milhões); bem como vários projetos de estradas para Caltrans no sul da Califórnia, onde a OHL está atualmente realizando, em uma joint venture, seu maior projeto nos EUA - o Projeto de Melhoria I-405 avaliado em US$ 1,2 bilhão (€ 1,1 milhão).

