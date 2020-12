A OMRON fortalece o envolvimento com a AliveCor com investimento da série E e reforça a aliança entre empresas para gerenciamento remoto de condições cardiovasculares

KYOTO, Japão, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 24 de novembro, a OMRON Healthcare Co., Ltd. anunciou um investimento adicional na AliveCor feito por sua empresa controladora, a OMRON Corporation, como parte do financiamento da série E de US$ 65 milhões para a líder em tecnologia de eletrocardiograma pessoal (ECG) com base em IA . A OMRON liderou esta rodada de investimentos, reforçando a colaboração entre empresas que começou em 2017. As empresas continuam a desenvolver sua aliança global para acelerar o desenvolvimento de soluções para a gestão de doenças cardiovasculares e monitoramento remoto de pacientes utilizando tecnologia ECG.

Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202011197369-O1-zJaluzz0

"A OMRON está comprometida em desenvolver tecnologias de saúde cardiovascular que salvam vidas em busca de nossa visão "Going for Zero" (Chegando a Zero) para eliminar ataques cardíacos e derrames. É uma meta elevada e, como dissemos quando desenvolvemos nossa visão, não podemos fazer isso sozinhos. É por isso que buscamos parceiros com ideias semelhantes, como a AliveCor, para expandir nossas iniciativas e trabalhar juntos para salvar vidas", disse Isao Ogino, presidente e CEO da OMRON Healthcare.

"Mais de um bilhão de adultos são hipertensos em todo o mundo (*1), e o risco de terem um acidente vascular cerebral é quase cinco vezes maior (*2) se eles também sofrerem de Afib (fibrilação atrial). A hipertensão também é uma condição de saúde subjacente que aumenta o risco de complicações com a COVID-19 (*3). A capacidade de monitorar a pressão arterial e o ritmo cardíaco em casa é essencial para a detecção precoce, tratamento e gestão dessas condições de saúde cardiovascular.

"Nossa aliança com a AliveCor ajudará a aprimorar nosso portfólio de tecnologia atual e oferecer aos pacientes hipertensos e profissionais de saúde dados que podem salvar vidas - um quadro completo da saúde cardiovascular dos pacientes que pode ser obtido com a tecnologia de monitoramento remoto pessoal usada em casa. Continuamos a explorar e desenvolver novas tecnologias para melhorar a acessibilidade do monitoramento doméstico que ajuda as pessoas a gerir sua condição e envolverá parceiros como a AliveCor para garantir que essa tecnologia seja a melhor do mercado, acelerando ainda mais nosso negócio de monitoramento remoto de pacientes para alcançar nosso objetivo, Going to Zero", disse Ogino.

O investimento expandido da OMRON na AliveCor baseia-se na colaboração contínua das empresas. A OMRON expandiu seu portfólio de monitores de pressão arterial com o lançamento do "Complete" (TM), o primeiro monitor de pressão arterial com capacidade de ECG em um único dispositivo e a primeira tecnologia aprovada pela FDA desenvolvida em colaboração com a AliveCor em 2019. Atualmente disponível nos EUA pelo site OmronHealthcare.com e em varejistas participantes, a distribuição expandida do Complete (TM) é esperada em outras regiões do mundo durante o quarto trimestre da empresa.

Observações:

(*1)World Health Organization: Hypertension - Organização Mundial de Saúde: Hipertensão ( https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension )

(*2)American Heart Association: High Blood Pressure, AFib and Your Risk of Stroke - Associação cardíaca Americana: Hipertensão Arterial, AFib e o risco de derrame

( https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation/why-atrial-fibrillation-af-or-afib-matters/high-blood-pressure-afib-and-your-risk-of-stroke )

(*3)CDC: People with Certain Medical Conditions - Pessoas com certas condições médicas ( https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html )

Sobre a OMRON Healthcare

Comprometida em ajudar as pessoas a terem vidas mais ativas e gratificantes, a OMRON Healthcare é líder global no campo de equipamentos médicos inovadores e clinicamente comprovados para monitoramento e tratamento da saúde. Ao longo de sua história, a OMRON tem envidado esforços para melhorar vidas e contribuir para uma sociedade melhor, desenvolvendo inovações que ajudam as pessoas a prevenir, tratar e gerenciar suas condições médicas, tanto em casa como em práticas clínicas em mais de 110 países. A OMRON disponibiliza os monitores de pressão arterial nº 1 do mundo e as categorias principais adicionais da empresa são produtos para cuidados respiratórios, controle da dor e bem-estar. A empresa também desenvolve serviço de monitoramento remoto de pacientes na área de gestão de doenças cardiovasculares.

FONTE OMRON Healthcare Co., Ltd.

SOURCE OMRON Healthcare Co., Ltd.