A Ópera de Astaná do Cazaquistão foi uma das primeiras a anunciar a abertura da temporada de 2022-2023

A nova temporada marcará o décimo aniversário da Ópera Astaná. A maior casa de ópera da Ásia Central foi inaugurada em 2013 e ocupa uma posição de liderança na Eurásia. A abertura da grande temporada está marcada para 9 de setembro. O maestro dirigente da Ópera de Astaná, Alan Buribayev, comandará uma Ópera de Gala com estrelas mundiais.

NUR-SULTÃ, Cazaquistão, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- "Nossa temporada de aniversário de dez anos terá início com uma Ópera de Gala com a soprano coreana Sumi Jo, vencedora do Grammy, além de outras estreias de destaque. Estamos preparando uma produção contemporânea de Cinderela, de Prokofiev, encenada pelo coreógrafo alemão Raimondo Rebeck. Também está prevista uma estreia da ópera cazaque de Balnur Kydyrbek Qalqaman and Mamyr . Além disso, haverá a apresentação de balé Sechs Tänze de Jiří Kylián, recém-incorporado ao repertório. Todas as produções têm muita procura e são apresentadas em alto nível no Cazaquistão", disse Galym Akhmedyarov, diretor geral da Ópera de Astaná.