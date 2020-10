A OverIT consolida sua presença no Brasil e acolhe com satisfação a FLUXO Soluções, agora parte da comunidade parceira, para apoiar a forte demanda de soluções de Colaboração Estendida baseadas em Inteligência Artificial e Realidade Aumentada e Virtual

MIAMI, 15 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A FLUXO Soluções Integradas, líder brasileira nas indústrias de Petróleo, Gás e Petroquímica, associou-se à OverIT para fornecer soluções sofisticadas de Colaboração Estendida baseadas em Inteligência Artificial e Realidade Aumentada e Virtual.

A combinação entre experiência em indústria brasileira da FLUXO nas indústrias de Petróleo e Gás, Petroquímica, Química, Siderurgia, Mineração, Etanol e Biodiesel, e as melhores soluções de Colaboração da Força de Trabalho da OverIT, proporcionará um nível incrível de produtividade e sofisticação aos seus clientes.

Ao se tornar um membro estratégico do Programa de Parceiros da OverIT, a FLUXO poderá oferecer aos seus clientes brasileiros tecnologias de ponta, como IA,RA e RV, que lhes permitirão aumentar qualidade, eficiência e precisão de suas operações de Field Service Management.

Segundo o Alejandro Nestares, vice-presidente sênior e Gerente geral da OverIT Americas, "O Brasil não é apenas a maior economia da América Latina, mas também um destino natural para a indústria química mundial devido à sua riqueza em petróleo, gás, minerais e terras raras. Ter o parceiro certo é fundamental, e a expertise da FLUXO no setor será um elemento de incrível importância para nossa estratégia no Brasil Petroquímico".

Apoiada pela US Capital com sede de desenvolvimento na Itália e escritórios principais em Chicago e Miami, a OverIT é uma empresa multinacional com mais de 20 anos de experiência internacional e intersetorial no Field Service Management. Com mais de 500 profissionais, a OverIT oferece suporte a mais de 300 clientes e mais de 150.000 usuários de serviços de campo. A empresa é reconhecida pelas principais organizações globais de consultoria e assessoria como fornecedora líder no mercado de FSM e gerenciamento de força de trabalho móvel.

Sediada em Salvador/BA com escritórios em São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e fábrica em Santana de Parnaíba/SP, a FLUXO é uma provedora líder de soluções de automação na indústria de processos. Com mais de 110 profissionais e mais de 30 anos de experiência, a FLUXO é reconhecida no mercado brasileiro como fornecedora de produtos e serviços inovadores, combinando tecnologia de ponta com suporte e integração local. Como resultado de uma sólida estratégia centrada na satisfação do cliente, a FLUXO conquistou a posição de liderança nas Indústrias de Petróleo e Gás, Refinação, Petroquímica, Mineração e Energia.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1311971/Fluxo_OverIT_Logo.jpg

Contato:

Alejandro Nestares

[email protected]

Telefone: +1-305-322-7686

FONTE OverIT; Fluxo

SOURCE OverIT; Fluxo