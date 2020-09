A Panchshil Realty comemora forte crescimento de vendas em seu principal projeto residencial - Panchshil Towers, Pune

No último ano, as vendas no Panchshil Towers tiveram um crescimento encorajador de dois dígitos no mercado local e as vendas para indianos não-residentes triplicaram. De fato, o impulso de vendas aumentou após o início da pandemia, já que os exigentes compradores de imóveis agora procuram casas espaçosas e bem planejadas.

A proximidade do Panchshil Towers com o bairro de Kharadi é um dos fatores que mais impulsionaram o crescimento das vendas. Nos últimos 3 a 5 anos, o estoque total de escritórios do bairro de Kharadi deve chegar a 2 milhões de metros quadrados, com mais de 3,5 milhões de pessoas trabalhando na região.

O Panchshil Towers é um destino residencial premium que conta com 9 torres distribuídas em mais de 56 mil metros quadrados com 60% de áreas abertas. As torres oferecem apartamentos de 3 e 4 dormitórios de 175 a 200 metros quadrados (todas as áreas com carpetes de acordo com a RERA). (MahaRERA Nº. P52100002528)

As torres A, B, D e E já estão prontas para morar. Os apartmentos do Panchshil Towers (Torres A, B, D e E) custam a partir de INR 2.45* Cr. enquanto os apartamentos nas outras torres começam a partir de INR 1.93 Cr.

Compartilhando suas percepções sobre as tendências de vendas do Panchshil Towers, o Sr. Sagar Chordia, Diretor da Panchshil Realty, disse: "Após a pandemia, a demanda por imóveis maiores aumentou e as famílias querem casas espaçosas que sejam seguras e confortáveis. Além disso, os compradores estão cada vez mais escolhendo casas prontas para morar para realizar suas aspirações de viver melhor em um ambiente comunitário."

Para saber mais sobre o Panchshil Towers, clique aqui

O portfólio total de imóveis concluídos da Panchshil Realty é de cerca de 2,1 milhões de metros quadrados somados a 1,8 milhões de metros quadrados em construção. Os três principais setores de negócios da Panchshil Realty são residencial, comercial e hotelaria. Uma parte significativa do portfólio de escritórios da Panchshil Realty é ancorada pelo fundo de capital privado Blackstone Real Estate, patrocinado e administrado pelo Blackstone Group LP. Para saber mais sobre a Panchshil Realty, visite o site www.panchshil.com

Para consultas de vendas relacionadas ao Panchshil Towers, em Pune, entre em contato com Himanshu Rathore pelo telefone +91-99230-55555 ou por e-mail no [email protected]

Para ler mais detalhadamente a isenção de responsabilidade relacionada ao Panchshil Towers, clique aqui.

