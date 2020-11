A Parallel Wireless faz parceria com a Vodafone Ireland para cumprir sua visão Open RAN

O Open RAN foi configurado para permitir cobertura 4G mais rápida e econômica na Irlanda

NASHUA, New Hampshire, 18 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Parallel Wireless Inc., importante empresa de Open RAN com sede nos Estados Unidos que oferece a única solução 2G 3G 4G 5G O-RAN do mundo para conectividade rural e urbana, anunciou hoje que a Vodafone Ireland, o melhor e mais rápido provedor de rede do país, é o primeiro a lançar os sites Open RAN na região Noroeste usando o software Parallel Wireless O-RAN para oferecer um novo serviço 4G a 30 locais de uma forma mais rápida e econômica.

Em meio à crescente demanda por serviços de banda larga móvel, as operadoras móveis enfrentam desafios de implementação de CAPEX e OPEX ao trazer nova cobertura ou capacidade para os usuários finais.

Open RAN é uma abordagem do setor para definir e construir soluções RAN 2G, 3G, 4G e 5G com base em um hardware independente de fornecedor e para uso geral com tecnologia definida por software com interfaces abertas entre os componentes. Com o Open RAN as operadoras móveis escolhem e combinem fornecedores de rádio, software e servidor, proporcionando uma diversidade de fornecedores, flexibilidade nas implementações e redução do TCO. Prevê-se que o Open RAN CAPEX atinja mais de US$ 40 bilhões e seja responsável por mais de 50% do gasto total de RAN até 2026.

A Vodafone tem sido um dos principais defensores do Open RAN, impulsionando a inovação do setor para reduzir o custo de implementação e evitar o aprisionamento do fornecedor, exigindo recentemente que seus fornecedores suportem a opção de divisão 7.2 O-RAN para garantir a interoperabilidade. A Vodafone tem testes TIP Open RAN em andamento na DRC e Turquia com a Parallel Wireless. A solução O-RAN para nuvem ALL G da Parallel Wireless mostrou desempenho, qualidade de serviço e custo-benefício muito mais robusto para a operadora.

Na Irlanda, os sites estão sendo desenvolvidos em arquitetura O-RAN com uma unidade de rádio remota (RRU) fornecida pela Comba Telecom, unidade distribuída sem fio paralelo (DU) e software de unidade central (CU) rodando em vBBU (unidade de banda base virtual) fornecido pela Supermicro e implementado no local. O software DU/CU se conecta ao Controlador Inteligente em Tempo Real (RIC) da Parallel Wireless, localizado em um centro de dados em hardware HP em Dublin utilizando ambiente virtualizado VMWare ESXi v6.7.

O anúncio de hoje segue o compromisso do Grupo Vodafone de usar a tecnologia Open RAN em pelo menos 2.600 locais no Reino Unido. É o maior compromisso com o Open RAN feito por uma operadora europeia. O Open RAN promete ajudar a construir e expandir redes sem fio em todas as regiões atendidas pela Vodafone e prestar serviços digitais de última geração para usuários finais, comunidades e empresas.

Citações de apoio

Didier Clavero, Diretor de Tecnologia da Vodafone da Irlanda disse: "Entregar locais Open RAN é um momento crucial no fornecimento de cobertura móvel para comunidades rurais na Irlanda, já que esta nova abordagem pioneira reduz custos, aumenta a flexibilidade e permite novos fornecedores para apoiar a expansão da rede móvel da Vodafone em áreas de difícil acesso. Inicialmente centrados na região Noroeste, nós continuaremos identificando comunidades em toda a Irlanda em que podemos introduzir o acesso a voz e dados de alta velocidade de forma mais econômica usando a nova tecnologia."

Keith Johnson, Diretor de Operações da Parallel Wireless, afirmou: "O setor de telecomunicações demanda redes que sejam abertas e flexíveis para reduzir os custos de implementação e manutenção. Temos o prazer de trabalhar com a Vodafone da Irlanda para oferecer um ecossistema de soluções Open RAN desagregadas com base em interfaces abertas e padrões O-RAN, ajudando a expandir a cobertura de forma rápida e econômica e causando um impacto positivo nas vidas dos usuários finais com o Open RAN."

Sobre a Parallel Wireless

Na Parallel Wireless, nós acreditamos que o software tem o poder de liberar oportunidades incríveis para o mundo. Interrompemos a maneira como as redes sem fio são desenvolvidas e operadas. Estamos reimaginando como o hardware, o software e a nuvem funcionam juntos para mudar a economia de implementação para nossos clientes. Nossa plataforma de software ALL G O-RAN forma uma arquitetura RAN aberta, segura e inteligente para fornecer conectividade sem fio, para que todas as pessoas possam estar conectadas quando, onde e como quiserem. Estamos engajados com mais de 50 MNOs globais e fomos reconhecidos com mais de 74 prêmios do setor. No centro do que fazemos está nossa equipe de "reimaginadores" que valoriza a inovação, a colaboração, a capacidade receptiva e o sucesso do cliente. Para mais informações, acesse: www.parallelwireless.com. Conecte-se com a Parallel Wireless no LinkedIn e no Twitter.

