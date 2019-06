A partir de hoje, BTS WORLD estará disponível no mundo inteiro para dispositivos iOS e Android

Os jogadores encontrarão várias missões em que escolherão cartas de membros do BTS para terminar a missão e avançar no jogo. Coletar e atualizar estas cartas fará com que novas histórias sejam abertas.

Além da história principal do BTS WORLD, em que os jogadores transformam os BTS em superstars, o jogo terá histórias individuais de cada membro do grupo como personagem principal, e suas personalidades transparecem em suas histórias.

O BTS World inclui 10 mil fotos novas e 100 vídeoclipes exclusivos ao jogo, e os jogadores poderão interagir virtualmente com os membros como gerentes em vários conteúdos interativos 1:1.

Além do lançamento do jogo, a Netmarble anunciou que uma música nova da trilha sonora original do BTS WORLD, "Heartbeat" (trilha sonora original do BTS), será revelada inicialmente somente no jogo. Ela estará disponível no lobby principal pelas primeiras 48 horas, quando o álbum completo da trilha ficará disponível.

O álbum da trilha sonora original do BTS WORLD será lançado mundialmente em 28/6. Além de "Heartbeat", ele incluirá a música tema de cada membro da banda no jogo e três outras: "Dream Glow" (trilha sonora original do BTS Parte 1), "A Brand New Day" (trilha sonora original do BTS Parte 2) e "All Night" (trilha sonora do BTS Parte 3), que foram lançadas em 7/6, 14/6 e 21/6, respectivamente.

O jogo será lançado no mundo todo para dispositivos iOS e Android. Para mais informações sobre o BTS World, por favor visite http://btsw.netmarble.com. As últimas atualizações do BTS World também estão disponíveis em seu Twitter e Instagram.

Sobre a Netmarble

O objetivo da corporação Netmarble é entreter públicos de todas as idades e do mundo inteiro e prover uma ótima experiência em jogos mobile. Estabelecida na Coreia em 2000, a Netmarble é uma das empresas de mobile gaming com crescimento mais rápido e consistentemente aparece no ranking entre os maiores desenvolvedores e publicadores de jogos do mundo. Com mais de 6 mil empregados, a empresa criou jogos mobile de enorme sucesso, como o Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble e Seven Knights. A empresa é associada à Kabam, um dos principais desenvolvedores de jogos multiplayer massivos gratuitos do mundo, e é a maior acionista da Jam City, um desenvolvedor líder em jogos casuais/sociais. A Netmarble também tem uma parceria estratégica com a CJ ENM Coporation, a maior empresa de entretenimento da Ásia, com a Tencent Holdings, a maior empresa de internet da Ásia, e com a Ncsoft, uma empresa emergente de MMORPG. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Sobre a Big Hit Entertainment

Fundada em 2005 na Coreia do Sul pelo CEO and produtor Bang Si-Hyuk, a Big Hit se foca em produção musical, gerenciamento de artistas e publicações. Seus empreendimentos incorporam uma gama de conteúdo de artistas de primeira, incluindo o grupo BTS e seu novo lançamento TOMORROW X TOGETHER. Com sua missão de 'Música e Arte para Curar', a Big Hit busca ter uma influência positiva e prover conforto e inspiração para fans de música do mundo inteiro.

Sobre a Takeone Company

A Takeone Company Corp. é uma empresa de conteúdo inovador que usa a cultura pop no contexto dos jogos. Estabelecida em 2016, ela é líder no novo gênero de jogos mobile chamado 'Jogos Cinemáticos', que combina elementos de jogo interativos com um conceito narrativo baseado na cultura pop e em propriedades intelectuais originais. Os jogos incluem vídeos de movimentos completos e vários conteúdos visuais que elevam o patamar de narrativas de videogames. Anos de experiência em narrativas e desenvolvimento de jogos possibilitaram a criação de jogos cinemáticos como Take Urban e BTS World. A Takeone está atualmente desenvolvendo uma série de jogos cinemáticos para lançamento. Para mais informações, visite www.takeonecompany.com

