A Pizza Hut International Celebra a Icônica Pizza Pan® Original

PLANO, Texas, 1 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A década de 1980 trouxe muitos ícones, mas nenhum mais memorável ou com mais queijo do que a Pizza Pan Original da Pizza Hut frequentemente imitada e nunca duplicada. O item do menu mudou para sempre a experiência de comer pizza e, aos 40 anos, continua a superar as expectativas como a pizza mais satisfatória e indulgente do mercado. Em homenagem ao ícone, a Pizza Hut está realizando uma celebração em 55 de seus mercados globais, declarando outubro o Mês Global da Pizza e servindo pratos especiais para fãs de todo o mundo.

A comemoração destacará a evolução do prato icônico, bem como a história da marca "agora está entregando", que mostra seu alcance global, acessibilidade e compromisso em tornar mais fácil para todos conseguirem o que desejam. A campanha principalmente digital cumpre a promessa de que a Pizza Pan é o máximo em satisfação e que a Pizza Hut International oferece a experiência mais satisfatória em qualquer lugar, a qualquer momento.

Veja o comunicado de notícias multicanal interativo aqui:

https://www.multivu.com/players/English/8771351-pizza-hut-the-original-pan-the-ultimate-in-satisfaction/

"Ninguém adora pizza mais do que nós. E até hoje, não há nada mais satisfatório ou mais unificador do que aquela primeira e saborosa mordida", disse Vipul Chawla, presidente da Pizza Hut International. "Simplesmente faz parte do nosso DNA proporcionar o acesso à felicidade. Estamos constantemente pensando em uma segunda porção - itens de menu maiores, melhores e mais inovadores que unem o mundo, uma Pan de cada vez."

"Desde 1958, a Pizza Hut se propôs a fazer suas pizzas com os melhores ingredientes, nunca abrindo mão do sabor ou pegando atalhos. Hoje, reconhecendo que os consumidores desejam mais de sua experiência alimentar, a Pizza Hut oferece novas maneiras de ser icônica, adaptando-se à cultura, permanecendo original e contribuindo para um bem maior.

"A Pizza Hut nunca perdeu a paixão ou o gosto pelo que inspirou a Pizza Pan Original em 1980", disse Ana Maria Rodriguez, diretora de inovação e qualidade em alimentos da Pizza Hut International. "Sempre colocamos os nossos alimentos e os nossos clientes em primeiro lugar." "Desde o lançamento do nosso menu mais clássico há 40 anos, continuamos olhando para o futuro e sempre jovens, selecionando cuidadosamente ideias de todo o mundo para continuar inovando em cada fatia de Pan."

O Pan-iversário da Pizza Hut oferece brindes globais, ofertas especiais e muito mais para os fãs.

Fique atualizado, acesse www.pizzahut.com ou siga as redes sociais da Pizza Hut na sua região.

