A plataforma de negociação Binomo anuncia o "Binomoto GP", uma competição em formato de corrida.

SAO PAULO, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Binomoto GP é uma competição internacional de negociação com um prêmio total de $16.000 que foi montada para se assemelhar a uma pista de corridas: serão três voltas com prêmios em cada uma delas. A essência não se limita à imagem da pista de corrida: o prêmio principal é uma m-m-m-motocicleta. Os outros prêmios também são de enlouquecer: quatro dispositivos Apple serão sorteados durante a competição.

O Binomoto Grand Prix será realizado de 16 a 30 de setembro de 2022.

A participação é gratuita. A regra principal é realizar o primeiro depósito e fazer negociações na conta real. A competição será dividida em três semanas, e os traders poderão ganhar determinados prêmios durante cada uma delas.

Cada participante receberá 1 ticket ao totalizar R$950 em negociações por dia. 1 dia – 1 ticket. Para participar do sorteio dos prêmios, serão usados os tickets recebidos pelos traders. Quanto mais tickets o participante tiver em um sorteio, maior será a chance de ganhar um prêmio.

As três voltas da corrida de negociação do Binomoto GP.

Primeira volta: 16-22 de setembro.

DOIS Macbooks Pro 13 serão sorteados até 26 de setembro.

Segunda volta: 23-29 de setembro.

Mais DOIS Macbooks Pro 13 serão sorteados até 3 de outubro.

Última volta. Grande sorteio.

Até 3 de outubro, uma moto esportiva será sorteada entre todos os participantes do Binomoto GP. Nesta etapa, participam todos os tickets coletados ao longo do Binomoto GP.

Os vencedores serão escolhidos automaticamente através de um randomizador. O vídeo com os resultados do sorteio ficará disponível na página web da promoção .

Mais detalhes estão no site do Binomoto GP ou na plataforma de negociação Binomo.

Sobre a Binomo

A Binomo é uma das principais plataformas de FTT do mundo e foi lançada em 2015. O serviço oferece negociação com mais de 70 ativos, uma conta demo para praticar estratégias sem riscos, mais de 100 artigos na Central de Ajuda e disponibiliza um chat de suporte para os usuários. A Binomo tem aplicativos em todas as lojas de aplicativos populares. Os torneios são a marca registrada da plataforma: mais de 300 eventos acontecem anualmente na Binomo.

Saiba mais detalhes no site da Binomo.

