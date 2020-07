A plataforma SEunicloud da Shanghai Electric ganha o primeiro prêmio de Internet Industrial do mundo no WAIC 2020

Huang Ou, vice-secretário do comitê do partido e presidente do Shanghai Electric Group, disse: "No futuro, a Shanghai Electric continuará a desenvolver a plataforma SEunicloud e aprimorar a plataforma da Internet Industrial de modelo de serviços da radiação regional do delta do Rio Yangtze em todo o país e até mesmo no mundo".

O evento desse ano foi organizado pelo comitê do Congresso Mundial de Inteligência Artificial e coapresentado, entre outros, pelo Instituto de Informação e Comunicação da China e pela Aliança do Setor da Internet Industrial. A cúpula concentrou-se no tema "Inovação, Integração e o Desenvolvimento do Futuro da Indústria Inteligente". O programa incluiu o compartilhamento de fronteiras tecnológicas da cadeia de blocos industrial, big data industrial e a plataforma do setor da Internet Industrial, além da exploração de novos modelos de finanças da cadeia do setor da Internet Industrial.

O desenvolvimento de uma nova estrutura ecológica para a Internet Industrial foi um tópico importante do WAIC 2020. Com esse propósito, na esperança de acelerar a evolução de seu trabalho, a Shanghai Electric atualizou a plataforma SEunicloud de solução digital. A plataforma empodera a operação inteligente da energia eólica, a operação remota de energia térmica, a manutenção de máquinas-ferramentas, o armazenamento e a distribuição de energia. Utilizando a SEunicloud, a Shanghai Electric tem fornecido soluções eficientes, incluindo a resolução de problemas (troubleshooting), operações remotas, manutenção e planejamento energético para satisfazer as demandas em vários cenários.

A plataforma SEunicloud é também equipada com uma solução de cadeia de suprimento inteligente projetada para adequar a produção da fábrica à demanda da usina de energia diretamente. A solução de planejamento de energia DES-PSO da plataforma conta com as funções de avaliação de riscos, design e planejamento, e análise de investimento que possibilitam aos clientes analisar a viabilidade financeira de projetos de produção de energia de larga escala antes da contratação da construção. O componente da solução e-commerce da plataforma da Shanghai Electric é uma plataforma completa equipada com peças sobressalentes, serviços de manutenção, otimização da transformação e muito mais. Isso facilita a entrega on-line de acima de 22.000 produtos de peças sobressalentes e pacotes padrão de reparos, tudo muito próximo aos preços de fábrica.

A cúpula também anunciou o lançamento oficial do Programa da Internet Industrial de Integração Setor-Finanças. Após a formação do consórcio, a Shanghai Electric promoverá conjuntamente a construção de uma plataforma de serviços públicos para as finanças da Internet Industrial e desenvolverá um sistema financeiro de Internet Industrial confiável, interoperacional e coordenado.

