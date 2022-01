À pleine vitesse ! L'implantation mondiale de la nouvelle énergie de GWM se développe rapidement

Poussé par l'industrie et le marché des véhicules à énergies nouvelles, GWM a été le premier à proposer des véhicules électriques hybrides et a notamment lancé le HAVAL H6 HEV et le HAVAL JOLION HEV en Thaïlande. Soutenus par la technologie HEV, ces deux véhicules peuvent maintenir une faible consommation de carburant dans différentes conditions routières. En cas d'embouteillage, ce type de modèle peut passer directement du moteur à essence au moteur électrique, économisant ainsi 35 à 50 % de carburant.

Selon le rapport officiel, le HAVAL H6 HEV a été classé parmi les deux premiers du segment des SUV de classe C en Thaïlande pendant cinq mois consécutifs, tandis que l'autre véhicule a également été hautement reconnu par les utilisateurs pour ses performances exceptionnelles.

Dans le but de pénétrer le marché européen des voitures, GWM a également lancé des modèles PHEV et BEV et a présenté le SUV haut de gamme WEY COFFEE 01 PHEV lors de l'Internationale Automobil-Ausstellung 2021 qui s'est tenue à Munich, en Allemagne. Ce modèle se caractérise par une forte puissance et une grande flexibilité, qui peut produire rapidement la puissance de sortie combinée du carburant et de l'énergie électrique pour assurer la sécurité des utilisateurs lors des dépassements, en particulier dans les scénarios de conduite à grande vitesse.

GWM place toujours l'innovation technologique au cœur du développement de nouvelles énergies. Après cinq ans de préparation, la société a lancé le L.E.M.O.N. DHT avec un investissement de 2,75 milliards d'euros (20 milliards de CNY). Le système peut être compatible avec les systèmes HEV, PHEV et « PHEV+P4 » ainsi que d'autres modèles de puissance, ce qui offre une certaine commodité technique à l'ensemble de l'industrie.

En termes de recherche et développement de nouvelles énergies, GWM a exploré d'autres voies de développement technique, notamment les VHE, les véhicules électriques à batterie, et les piles à combustible à hydrogène. Actuellement, la société a lancé la technologie de l'énergie à base d'hydrogène et a achevé le premier projet d'exploitation au monde de 100 camions lourds de 49 tonnes à hydrogène en août 2021.

Comme révélé dans son rapport de ventes 2021, les ventes de GWM de nouveaux modèles énergétiques sont de 136 953 véhicules, représentant 10,7 % de ses ventes totales (1,28 million). Au cours des quatre prochaines années, la société continuera d'étendre la configuration des véhicules à énergies nouvelles et de déployer davantage d'efforts pour atteindre l'objectif stratégique consistant à faire en sorte que les véhicules à énergies nouvelles représentent 80 % du total des ventes mondiales.

« Au cours des cinq prochaines années, GWM prévoit d'investir jusqu'à 13,80 milliards d'euros (100 milliards de CNY) en R&D, en particulier dans les domaines des énergies nouvelles et de l'intelligence, pour maintenir sa position de leader technique et accélérer la réalisation de l'objectif de zéro émission de carbone », a déclaré Mu Feng, président tournant de GWM, lors de la conférence de lancement mondial de la stratégie 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1722054/GWM_launches_a_variety_of_new_energy_model.jpg

SOURCE GWM