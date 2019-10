A PM Group da Tailândia adquire acordo estratégico de licenciamento para a tecnologia da ConFlow Power no sudeste asiático

A tecnologia da ConFlow Power é uma possibilidade de mudança de jogo, que proporcionou excelentes resultados de desempenho ao PM Group. Em uma visita de auditoria a Londres, em setembro deste ano, o dispositivo foi submetido a testes intensos de estresse e diversos procedimentos de exaustão e recarga que duraram dois dias.

Após a visita bem-sucedida do PM Group, as negociações foram finalizadas e, hoje, o PM Group expandiu seu portfólio de investimentos para representar formal e exclusivamente a ConFlow Power na região ANSEA do sudeste asiático.

Edward Fitzpatrick, diretor executivo da ILOCX, disse: "Não poderíamos estar mais satisfeitos por ter conosco o PM Group como parceiro da ConFlow Power. Isso amplia o escopo e permite rápida porta de entrada para uma parte vital do mundo, com o sudeste da Ásia tendo população de mais de 640 milhões de consumidores, US$ 2,8 trilhões de PIB e sendo o terceiro maior mercado do mundo, com enorme demanda potencial pela tecnologia da ConFlow Power".

Chalermchai Mahagitsiri, diretor executivo do PM Group, declarou: "Esta parceria exclusiva firmada com a ConFlow Power, a primeira na Ásia, permitirá que o PM Group esteja na vanguarda de uma tecnologia transformadora e patenteada, que é segura de usar, ecologicamente correta e tem baixo custo de fabricação".

A ConFlow Power agora está desenvolvendo um projeto de fabricação ultramoderno, no qual os desenvolvedores podem enviar imagens 3D de invólucros de bateria sob medida para impressão e teste em laboratório. Após a conclusão desse processo de teste, um pedido de compra será gerado, e o revestimento será fabricado sob demanda, todos utilizando contratos inteligentes e um registro de compra e venda distribuído.

Essa abordagem facilitará a rápida implementação de dispositivos em vários setores, bem como em vários países. Isso também atenderá a estratégia projetada para consignar todos os desafios e custos de desenvolvimento de vários dispositivos aos parceiros licenciados, que entrarão sob o Contrato de licença principal do PM Group para a região.

Sobre o PM Group

O PM Group é um dos principais conglomerados tailandeses privados, com interesses que variam desde remessas, serviços de petróleo e gás, filmes plásticos, mineração e fertilizantes, a mercados de alimentos e bebidas, suplementos nutricionais, alimentícios e de saúde, entretenimento, desenvolvimento de propriedades, campos de golfe e investimentos em economia digital.

Sobre a ConFlow Power

ConFlow Power é o nome comercial da E-Getx Limited, registrada no Reino Unido. A E-Getx é proprietária da tecnologia patenteada, que funciona como um dispositivo seguro e barato de energia elétrica, gerando voltagem continuamente pela atração de elétrons da atmosfera e colhendo-os por um filme nano criado pelo inventor da empresa.

Contato: info@ConFlowPower.com

Contato de imprensa: +44(0)203-290-2442

Entre em contato com a ConFlow Asia: info@ConFlowAsia.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1006570/ConFlow_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1006250/ConFlow_Power.jpg

FONTE ILOCX

SOURCE ILOCX