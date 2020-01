A Powerball dos EUA volta à forma com jackpot de US$ 373 milhões

theLotter.com: "Aumento de vendas nos EUA e no exterior"

LONDON, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A loucura lotérica americana continua no novo ano com milhões de jogadores do mundo todo comprando bilhetes para os US$ 373 milhões da Powerball.

Porta-voz da theLotter, Adrian Cooremanr: "São muitas loterias, e há uma constante excitação em volta das loterias americanas. Como sempre, ajudamos a clientes da Europa, América Latina e Ásia a comprar seus bilhetes, mas também estamos cada vez mais ocupados com nosso novo negócio local nos EUA. A theLotter é, obviamente, a pioneira em ofertas de bilhetes de loteria online no exterior. Mas, desde o lançamento dos nossos sites em vários estados dos EUA, como Texas e Oregon, no ano passado, vemos um número crescente de americanos que também passaram a jogar em loterias na rede.

"A TheLotter é retratada como um site confiável na mídia, da CNN a NBC, da BBC ao jornal alemão Bild. Acreditamos que este é o resultado da confiança que os clientes depositam em nós, e de todas as histórias de ganhadores no passado que reivindicaram e coletaram seus ganhos sem problemas. Agimos à moda antiga. Compramos bilhetes de papel para loteria em nome dos clientes, em contraste com nossos concorrentes; esses sites de apostas apenas adquirem uma apólice de seguro para cobrir a possibilidade do número dos seus clientes corresponder aos números sorteados pela loteria oficial. Sempre cumprimos as regras da loteria e as leis aplicáveis nos países em que operamos. Nossos ganhadores passados da Europa, Austrália, Canadá, Iraque e América Latina foram checados minuciosamente pelas agências federais e estaduais, sempre foi concluído que a theLotter e os ganhadores agiram de acordo com as regras da loteria e da lei. "

"Tratando-se de bilhetes de loterias americanas, tradicionalmente somos fortes no norte da Europa, mas recentemente estamos vendo um grande aumento de jogadores na América Latina e até em países europeus como Portugal. Pessoas de todos os lugares estão descobrindo que podem comprar bilhetes online para a Powerball de forma segura e legal. Com ganhadores do Reino Unido, América Central, Iraque, Coreia, Austrália e Filipinas no passado, esperamos novos milionários nesses mercados em crescimento. Este é um momento tremendamente excitante para nós!"

