A Premia Partners celebrou forte retorno para o ETF da nova economia da China e dispensou comissão de gestor para ETF de taxa flutuante do Tesouro dos EUA

HONG KONG, 17 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Premia Partners a fornecedora de fundos de investimentos negociados em bolsa (ETF) da Ásia divulgou hoje a seguinte mensagem para compartilhar uma boa notícia e uma jogada ousada:

Prezados clientes e amigos,

Dentro de poucos meses celebraremos nosso quarto aniversário na Premia.

Enquanto ainda somos o jovem Davi enfrentando o mundo entre os Golias, gostaríamos de agradecer especialmente a todos vocês que nos apoiaram, nos encorajaram, acreditaram em nós e foram nossos parceiros através desta jornada. Sem isso não poderíamos continuar apenas com nossa fé, coragem e compromisso, acreditando que o espaço ETF da Ásia poderia ficar melhor com nossos esforços incansáveis para fazermos uma diferença.

Recentemente celebramos o HKEx 2019 Top Performing – Prêmio de retorno total para nosso principal ETF Premia CSI Caixin da Nova Economia da China (Premia CSI Caixin China New Economy ETF) o qual continuou com forte retorno no ano até a data de 8,8%[1] . Na medida em que continuamos a refletir sobre o que podemos fazer melhor para nossos clientes nesta época extraordinária , decidimos fazer uma jogada ousada a qual entendemos ser a coisa certa para fazer.

Com efeito imediato, iremos dispensar nossa comissão e poderemos subsidiar parte das despesas de terceiros [2] do ETF de Taxa Flutuante do Tesouro dos EUA, temporariamente até o final de 2020 ou novo aviso. Esperamos que isso proporcione aos nossos clientes uma ferramenta de alocação mais significativa durante o atual ambiente de rendimentos, na medida em que avançamos juntos durante este tempo não apenas de incertezas, mas também esperança e oportunidades.

Fiquem bem, e obrigado por estarem conosco.

Sinceramente, de todos nós da Premia Partners

[1] - retorno do valor patrimonial líquido (NAV) em US$ em 13 de maio de 2020 [2] - relação da despesa total alvo (TER) incluindo despesas de terceiros a serem diminuídas de 15 pontos base para 5 pontos base

Sobre a Premia Partners | A autêntica parceira de ETF para a Ásia

A Premia Partners foi fundada em Hong Kong em 2016, por um grupo de entusiastas que acredita em capacitar investidores com ferramentas de investimento eficientes. Para mais informações sobre a Premia ou nossos ETFs cobrindo a China, Tecnologia Inovadora da Ásia, ASEAN Emergente, Vietnã, Tesouro dos EUA, visite o endereço www.premia-partners.com

Sobre o ETF Premia CSI Caixin da Nova Economia da China (Premia CSI Caixin China New Economy ETF) (Tickers: 3173.HK/9173.HK) – ele acompanha o CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index , capturando aproximadamente 300 líderes de setores da nova economia da China, tais como cuidados com a saúde, farmacêutico, computação em nuvem, 5G, inteligência artificial, semicondutores, automação industrial, tecnologia, comunicações, comércio eletrônico, entretenimento doméstico interativo e muito mais. Com base no retorno do valor patrimonial líquido (NAV) em US$, o retorno do ano até a data em 13 de maio de 2020, foi de 8,8% e o retorno do ano de 2019 foi de 43,4%.

Sobre o ETF da Premia de Taxa Flutuante do Tesouro dos EUA (Premia US Treasury Floating Rate ETF) (Tickers: 3077.HK/9077.HK/9078.HK) – ele acompanha o Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index , e investe em uma série de títulos de taxa flutuante do tesouro dos EUA com prazo de 2 anos que reajustam sua taxa de cupom semanalmente com base no mais recente leilão de T-bills de 90 dias, assumindo assim o risco do crédito soberano dos EUA com duração efetiva ultra curta de até uma semana.

FONTE Premia Partners

Related Links

http://www.premia-partners.com



SOURCE Premia Partners