A Premia Partners é selecionada como vencedora do HKEx Top Performing ETF - Prêmio de Retorno Total por seu Premia CSI Caixin China New Economy ETF com 45,2% de retorno para 2019

"Estamos muito gratos pelo reconhecimento e apoio contínuo da HKEx, bem como de nossos clientes e parceiros de negócios nessa jornada", disse Rebecca Chua, sócia gerente da Premia Partners. "Temos uma grande paixão pelos mercados de ETFs asiáticos e esperamos construir ferramentas mais eficientes para os investidores acessarem oportunidades de crescimento na Ásia".

A premiação HKEX ETF Awards é dedicada ao reconhecimento das realizações dos principais participantes do setor de ETF de Hong Kong. A partir de 14 de fevereiro de 2020, a Premia Partners que celebra seu terceiro aniversário, tem 6 ETFs listados na HKEx cobrindo exposições da China, Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) emergente, Tecnologia Inovadora da Ásia, Vietnã e do Tesouro dos EUA.

Para consultas

+852 2950 5777

enquiries@premia-partners.com

Sobre a Premia Partners

A Premia Partners foi fundada em Hong Kong em 2016, por um grupo de entusiastas de ETF que acredita em capacitar investidores com ferramentas de investimento eficientes e vê um enorme espaço para inovação no setor asiático de ETFs da Ásia e pela Ásia -- porque esta é a nossa casa. Para mais informações, visite o endereço www.premia-partners.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1090658/Top_Performing_ETF.jpg

FONTE Premia Partners

Related Links

http://www.premia-partners.com



SOURCE Premia Partners